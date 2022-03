ARM, AMD et Intel s’associent pour un standard qui pourrait changer l’avenir du PC

Les trois sociétés annoncent la création d'un standard : l'UCIe pour Universal Chiplet Interconnect Express. L'objectif est simple, que toute l'industrie possède un socle commun lorsqu'on parle de chiplet.

Il est probable que vous utilisiez quotidiennement des appareils utilisant des standards tels que l’USB, le Bluetooth ou l’HDMI. Ces standards ont une utilité très concrète pour les utilisateurs : lorsque vous achetez un appareil chez une marque donnée, vous avez l’assurance qu’il sera compatible avec les appareils de toutes les autres marques qui utilisent cette norme.

Aujourd’hui, on apprend par l’intermédiaire d’AnandTech qu’un nouveau standard vient d’être créé. Il porte le doux nom de UCIe pour Universal Chiplet Interconnect Express et il pourrait bien changer le PC tel que nous le connaissons aujourd’hui dans les années à venir.

Pourquoi c’est important

La première raison pour laquelle cette annonce a du poids tient par ses acteurs principaux. Il s’agit ni plus ni moins que d’Intel, AMD et Arm, les trois entreprises les plus influentes lorsqu’on parle de conception de puces sur PC. Le fait que ces trois-là se mettent d’accord sur un standard, c’est déjà le signe qu’on est sur quelque chose d’important.

La deuxième raison de penser que c’est important, c’est que le UCIe s’intéresse aux chiplets. Sans trop rentrer dans les détails, il s’agit peu ou prou de l’architecture la plus en vogue dans l’industrie en ce moment. Son principe est simple : plutôt que de fabriquer une seule puce ultra puissante, on sépare le CPU en plusieurs unités plus petites et spécialisées appelées chiplets. On en trouve notamment dans l’architecture Zen 3 des Ryzen 5000 et 6000 d’AMD par exemple. Intel devrait lui aussi bientôt proposer des puces qui utilisent cette approche. D’où l’intérêt de la création d’un standard commun.

À l’instar du PCI Express, la norme pour la connexion à haute vitesse entre les composants, qui a connu diverses itérations jusqu’à l’avènement du PCIe 4.0 actuel, nous assistons donc à la naissance la première génération d’UCIe, l’UCIe 1.0. Il faudra bien sûr s’attendre dans les années à venir à voir arriver un UCIe 2.0, puis un 3.0 et ainsi de suite.

Qu’est-ce que ça change pour vous

Pour le moment, ça ne change absolument rien pour le consommateur. L’idée n’est pas tant de proposer une nouvelle technologie que de formaliser un ensemble existant afin que toute l’industrie ait « un socle commun sur lequel travailler », comme l’explique Anandtech.

Le but à terme est clairement de gagner en performances et en efficacité. AnandTech évoque potentiellement une multiplication par 20 des performances par rapport à ce qui se pratique aujourd’hui, y compris en PCIe 4. Mais bien sûr, cela devrait prendre plusieurs années avant que vous commenciez à en voir le bout sur vos propres machines.

À long terme, ce standard pourrait permettre de réunir dans une puce les technologies de plusieurs marques différentes grâce à ce socle commun et interopérable. On pourrait imaginer une puce mélangeant un chiplet Intel avec un chiplet Qualcomm et un chiplet AMD Radeon.

Qui a décidé de créer l’UCIe ?

L’initiative vient d’Intel qui « fait don de la spécification à l’industrie », comme cela a déjà été le cas pour l’USB, le PCIe ou le Thunderbolt 3. S’en suivra la création d’un consortium UCIe géré conjointement par les trois entreprises.

On compte d’ailleurs déjà d’autres grands noms parmi les « promoteurs » de l’UCIe comme Google Cloud, Meta, Microsoft, Qualcomm, Samsung et TSMC. Tous les Usual Suspects en somme.

Soyons clairs, le fait que ces entreprises joignent leur force autour d’un nouveau standard veut clairement dire qu’elles pensent qu’il y a là matière à construire le futur de l’informatique. Depuis de quelques années, de nombreux observateurs disent que les chiplets sont l’avenir de l’industrie, cette décision vient entériner cela.

