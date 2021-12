L’HDMI 2.1a est là, voici ce que ça va changer pour vos films et vos jeux vidéo

Avec l'HDMI 2.1a, arrive une nouvelle fonctionnalité appelée Source-Based Tone Mapping (SBTM) censée améliorer la gestion du HDR.

L’administrateur des licences HDMI vient d’annoncer une nouvelle norme HDMI. Dites adieu à l’HDMI 2.1, et bonjour à l’HDMI 2.1a.

En réalité, comme son nom l’indique bien, l’HDMI 2.1a reprend toutes les caractéristiques de l’HDMI 2.1, mais en ajoute une petite, ce qui donne lieu à un nouveau round de certification. Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle Source-Based Tone Mapping (SBTM). On vous explique ce que cela peut améliorer.

Le Source-Based Tone Mapping (SBTM), c’est quoi ?

Il s’agit d’une fonctionnalité censée améliorer l’expérience du HDR. L’idée est la suivante :

« Parfois, un appareil source doit combiner différents types de contenu (HDR, SDR, HDR dynamique, graphiques) en même temps, écrit l’organisme en charge des normes HDMI. Par exemple, lorsque vous visualisez un menu de vignettes vidéo à partir d’un service de streaming vidéo, certaines des vignettes peuvent être HDR et d’autres SDR, et le menu est rendu à l’aide de graphiques. Pour optimiser la qualité du contenu combiné, un traitement est nécessaire dans le périphérique source, qui ne peut pas être effectué à l’intérieur de l’écran. »

En clair, le SBTM va permettre à la source (une box, un PC ou une console par exemple) d’envoyer un signal vidéo ajusté aux besoins de telle ou telle scène avant de l’envoyer vers votre téléviseur ou votre moniteur. On pense par exemple à un joueur ou une joueuse PC qui aurait d’un côté un écran avec une scène en HDR magnifique et de l’autre du texte sur Word. « Comme pour les autres technologies HDR, plutôt que d’adopter un ensemble fixe de plages de couleurs et de luminosité, SBTM permet à la source de s’adapter à un écran spécifique », ajoute l’organisme.

Ajoutons que le SBTM ne vient pas remplacer des normes telles que l’HDR10 ou le HLG, mais qu’il vient offrir une capacité supplémentaire à l’HDMI.

Dois-je acheter un nouvel appareil pour en profiter ?

Comme souvent, nous vous répondrons que cela dépend. L’administrateur des licences HDMI écrit sur son site que cette nouvelle fonctionnalité peut-être ajoutée à des téléviseurs et des appareils via une mise à jour de leur firmware. Ceci étant, rien n’oblige le fabricant de votre appareil à opérer ladite mise à jour.

De plus, à l’instar de certaines fonctionnalités offertes par l’HDMI 2.1, le SBTM sera une fonctionnalité optionnelle de l’HDMI 2.1a. Cela veut dire que ce n’est pas parce qu’un appareil possède un port HDMI 2.1a que le SBTM est disponible. Le fabricant mentionnera cependant certainement sa présence si c’est le cas. Dans le cas contraire, mieux vaut partir du principe qu’il n’y a pas de SBTM.

