GeForce RTX 4000 : Nvidia a dépensé 9 milliards de dollars pour sécuriser des stocks

Malgré les problèmes de stock de la génération 3000, Nvidia préparerait bien le lancement de sa nouvelle famille GeForce RTX 4080 pour 2022. La firme veut donc assurer au mieux la production de se ses nouveaux composants.

La pénurie des composants semble tendre à se calmer, mais le marché des cartes graphiques est encore durement touché. On est loin de pouvoir trouver des cartes graphiques au tarif conseillé, ou même en stock, chez les marchands. Les prix se sont envolés au point de dissuader les joueurs de mettre à jour leurs configurations. Heureusement, il existe quelques astuces pour patienter sans renouveler sa machine ou le faire à moindre coût, et Nvidia semble préparer la relève.

D’après le média HardwareTimes, Nvidia serait bien au travail pour préparer le lancement des GeForce RTX 4000 pour la rentrée 2022.

Sécuriser la production de TSMC

Plus précisément, le média indique que Nvidia a dépensé 9 milliards de dollars au dernier trimestre pour sécuriser l’inventaire et la fabrication de futurs produits. Ce chiffre était de « seulement » 6,9 milliards au trimestre précédent et 2,54 milliards au même trimestre l’année passée. Cette somme servirait notamment à réserver de la charge de production chez TSMC sur le process de fabrication en 5 nm qui devrait être utilisé pour la nouvelle architecture Ada Lovelace.

Ce nouveau process permet une amélioration des performances de 16% à consommation égale face au 7 nm. En plus des 9 milliards dépensés, Nvidia pourrait ajouter 1,79 et 1,64 milliard sur les deux prochains trimestres pour payer TSMC et de la capacité de production en 5 nm. Espérons que cela permettra d’avoir un niveau de stock plus important que pour le lancement d’Ampere. Espérons aussi que Nvidia se réservera davantage de production pour ses excellentes cartes Founder Edition vendues au prix conseillé.

Les cartes graphiques GeForce RTX 4080, 4090 et 4070 ne sont pas attendues avant septembre 2022. L’architecture Ada Lovelace devrait être présentée dès la conférence Nvidia GTC prévue le 22 mars 2022. Elles devront faire face à l’architecture RDNA 3 d’AMD, également prévue en 2022.

