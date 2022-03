Mac Studio : le stockage peut être remplacé, mais pas amélioré selon iFixit

Le site spécialisé dans la réparabilité des appareils, iFixit, a découvert qu'il était possible d'échanger deux SSD de Mac Studio de même taille. En revanche, il semble impossible d'ajouter un second SSD.

Plusieurs démontages du Mac Studio ont eu lieu juste après son annonce et, bien vite, les regards se sont portés sur un port SSD vide. Celui-ci pouvait laisser penser qu’il était possible d’augmenter la quantité de stockage sur l’appareil avec un second SSD. Cependant, les premiers testeurs qui s’y sont essayés s’y sont cassé les dents, Apple bloquant l’ajout d’un stockage interne.

iFixit échange les SDD

À son tour, iFixit, le célèbre site dédié à la réparabilité des appareils, a proposé son démontage. L’équipe a tenté ce coup-ci d’installer un SSD provenant d’un Mac Studio dans le slot vide d’un autre Mac Studio, pensant que le blocage logiciel d’Apple serait peut-être levé. Malheureusement, cela n’a jamais fonctionné.

En revanche, iFixit a découvert qu’il était possible de changer le stockage interne… pour une autre unité de l’exacte même taille provenant d’un autre Mac Studio. S’il vous venait l’envie d’installer un stockage plus important en revanche, cela ne marcherait pas. La présentatrice souligne qu’une mise à jour logicielle pourrait éventuellement autoriser l’ajout d’un second SSD, mais vu à quel point ce port supplémentaire est rendu difficile à atteindre, on y croit peu.

Concernant le démontage proprement dit, il convient de souligner que celui-ci n’est pas des plus évident. Il implique tout de même de déconnecter plusieurs connectiques et de dévisser deux couches à l’intérieur de l’appareil avant d’accéder au stockage. Voici le démontage complet en vidéo :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.