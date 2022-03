Un iPhone avec prise jack, USB-C et ventilateurs intégrés… ce moddeur l’a fait

Un iPhone 13 Pro Max avec une prise jack, un port USB-C, deux ventilateurs, le double de batterie... le moddeur Yang Changshun a complètement modifié le téléphone d'Apple. Il a publié une série de vidéos sur son compte TikTok (Douyin en Chine) pour montrer toute la procédure. Spoiler : c'est très compliqué.

Dans la communauté des moddeurs, il y a ceux ou celles qui ajoutent une petite fonctionnalité par-ci par-là (comme un port USB-C à un iPhone), et il y a ceux qui en ajoutent une palanquée d’un coup d’un seul. Un bricoleur du nom de Yang Changshun a publié une série de vidéos sur TikTok (Douyin en Chine) où il présente ce qu’il appelle un iPhone 13 Pro Max « Ultra ».

L’appareil, que dis-je, le monstre est deux fois plus épais qu’un modèle normal et pèse 324,5 grammes, contre 238 grammes au départ. Il possède une deuxième batterie, deux ventilateurs, un second port USB type C (en plus du Lightning), mais aussi un port jack 3,5 mm, disparu des téléphones Apple depuis les iPhone XR, XS et XS Max en 2018.

Cet iPhone 13 Pro Max moddé intègre une prise jack et un ports USB-C. // Source : Yang Changshun Sur Antutu, l’iPhone 13 pro Max moddé s’en sort mieux. // Source : Yang Changshun Les deux ventilateurs ajoutés par le moddeur. // Source : Yang Changshun

Alors qu’Apple a la fâcheuse habitude de bloquer au niveau logiciel le remplacement de pièces non officielles, voir un spécialiste du Do it Yourself ajouter autant d’éléments sur un téléphone de cette même marque est une vision pour le moins enthousiasmante.

De meilleures performances et une autonomie doublée

D’autant que cela permet d’entrevoir ce qu’un iPhone de ce calibre pourrait délivrer. D’après les vidéos du moddeur, la « version ultra » de l’iPhone 13 Pro Max verrait son autonomie doublée et ses résultats sur Antutu largement améliorés. Ce boost des performances est sans doute dû au meilleur refroidissement qu’offrent les deux ventilateurs et la taille plus imposante du téléphone.

Il va sans dire qu’il n’est pas du tout conseillé de tenter l’opération par chez vous, tant celle-ci paraît excessivement complexe. Le vidéaste expose toutefois toute la procédure sur son compte si la curiosité vous prend.

