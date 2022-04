Apple corrige un bug qui épuisait trop vite la batterie des iPhone

Apple a corrigé cette semaine un bug gênant identifié sur iOS. Ce dernier provoquait une décharge anormale de la batterie, notamment sur l'iPhone. Ce correctif est disponible dès à présent par l'intermédiaire d'iOS 15.4.1.

Apple a déployé cette semaine iOS et iPadOS 15.4.1. Ces mises à jour englobent plusieurs correctifs liés à certaines fonctions d’accessibilité, mais apportent aussi et surtout une solution au bug qui entraînait une décharge anormalement rapide de la batterie sur certains iPhone. Ce problème d’autonomie, observé depuis l’installation d’iOS 15.4, est donc réglé par cette nouvelle mise à jour… qui apporte aussi avec elle un renforcement important de la sécurité.

Comme le souligne The Verge, on ignore à quel point ce bug touchant la batterie était répandu. Courant mars, peu après le déploiement d’iOS 15.4, le support d’Apple sur Twitter s’était néanmoins senti obligé d’intervenir pour rassurer les internautes constatant que leur batterie se déchargeait plus vite que d’ordinaire.

La firme déclarait alors qu’il était « normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin de s’ajuster jusqu’à 48 heures après une mise à jour ». Deux semaines après cette réponse somme toute assez générique, les témoignages d’utilisateurs irrités avaient tendance à fleurir sur les forums de certains sites spécialisés. Le déploiement relativement rapide d’un patch laisse par ailleurs à penser que de nombreux utilisateurs étaient impactés.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

— Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022