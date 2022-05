L’iPod iPhone, un étonnant concept qui a plu à Apple mais sans voir le jour

L'homme derrière l'iPod, Tony Fadell, explique comment on lui a proposé à un prototype intéressant à l'époque pour le premier smartphone d'Apple : un concept d'iPod iPhone. Photo à l'appui, il livre les détails de cet intrigant appareil qui n'a jamais été concrétisé.

Décidément, chez Apple, il y a de plus en plus de secrets dévoilés. Récemment, on en apprenait plus sur les raisons du départ de Jony Ive après avoir officié pendant 27 ans en tant que designer de renom au sein de la pomme. En parallèle, Tony Fadell, créateur de l’iPod et ensuite fondateur de l’entreprise Nest, continue de faire parler de lui pour promouvoir son livre Build : An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making (Construire : Un guide peu orthodoxe pour faire des choses qui en valent la peine, s’il fallait traduire en français) et revient sur quelques épisodes très intéressants de l’histoire d’Apple.

C’est déjà lui qui était revenu sur des décisions controversées de Steve Jobs. Désormais, il partage des images de quelques prototypes étranges de l’iPhone. Les visuels en question ont été relayés par TechCrunch et il y en a un qui retient particulièrement l’attention. On peut en effet y voir un iPhone dont le look se rapproche beaucoup de celui d’un iPod.

Le prototype est composé de deux parties capables de pivoter sur elles-mêmes explique Tony Fadell. La partie supérieure a un écran au recto et la caméra au verso. En bas, on trouve d’un côté les mêmes boutons que l’iPod avec la même disposition dans une molette cliquable. En tournant cette moitié, on pouvait accéder au pavé numérique pour composer un numéro.

Un concept d’iPod Phone

Ce prototype permet presque de faire un voyage dans le temps, jusqu’à avant 2007, à une époque où Apple avait déjà décidé de concevoir soi-même son premier téléphone portable qui allait avoir un énorme impact sur le marché et sur les smartphones d’aujourd’hui. Cependant, à ce moment-là, le seul appareil mobile de référence de la marque était l’iPod.

Il est donc assez logique d’imaginer que le lecteur musical à succès d’Apple jetterait les bases du premier iPhone. Tony Fadell raconte ainsi que « c’est un prototype qu’un fabricant tiers m’a envoyé en me disant : « Nous sommes compétents. Regardez ce que nous avons fait de cool » et « Je pense que vous devriez nous choisir parce que nous pouvons vous aider avec ce concept d’iPod Phone » ».

C’était vraiment cool que les gens y pensent. Ce n’était pas si mal ! Ça ne fonctionne pas pour beaucoup de raisons, mais ce n’est pas une mauvaise réflexion.

En effet, le concept n’était pas si mal. Dans un univers alternatif, peut-être que le premier iPhone a bel et bien cette allure. Ce qui est sûr, c’est que les futurs iPhone 14 n’auront absolument pas le même design.

