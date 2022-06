USB-C obligatoire sur iPhone : le projet européen serait présenté dès la semaine prochaine

C'est mardi, au lendemain de la WWDC d'Apple, que les institutions européennes devraient présenter leur projet de directive imposant l'USB-C sur tous les appareils portables. Une standardisation de la charge sans fil serait également prévue.

Il y a un mois et demi, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen se mettait d’accord pour imposer l’USB-C comme standard en Europe pour « les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs et les casques audio, les consoles de jeu vidéo portables et les haut-parleurs portatifs » d’ici 2024. La directive européenne devrait quant à elle être annoncée mardi prochain.

Il aura finalement fallu attendre très peu de temps entre l’annonce du projet européen — attendu pourtant depuis des années — et sa finalisation. Dans un article publié ce vendredi, l’agence Reuters indique en effet que la directive imposant aux constructeurs souhaitant vendre des appareils sur le marché européen de passer à la connectique USB-C sera présentée mardi 7 juin : « les États et législateurs européens sont prêts à se mettre d’accord sur une connectique de charge commune pour les téléphones, les tablettes et les casques dès le 7 juin lorsqu’ils se rencontreront pour discuter d’une proposition qui a été férocement critiquée par Apple ».

Hasard du calendrier ou non, c’est donc au lendemain de la WWDC d’Apple — qui ouvrira ses portes lundi soir — que l’Union européenne devrait présenter son projet officiel de directive visant à interdire l’utilisation de la connectique Lightning sur les iPhone. Le projet tel qu’il a été présenté jusqu’ici vise ainsi à imposer à tous les constructeurs l’adoption de l’USB-C sur leurs appareils d’ici 2024.

Une directive étendue à la charge sans fil

Outre la connectique USB-C, la directive européenne attendue pour la semaine prochaine devrait également concerner la charge sans fil. Les députés européens souhaiteraient en effet imposer un standard à tous les constructeurs avec une harmonisation des solutions proposées pour que n’importe quel chargeur fonctionne avec n’importe quel smartphone. Il semble cependant que le calendrier pose encore question d’après Reuters : « Les législateurs veulent aussi intégrer une harmonisation des systèmes de charge sans fil d’ici 2025 tandis que les États et la commission veulent un délai plus long pour des raisons techniques ».

On devrait en savoir plus sur la réglementation prévue mardi prochain. Il faudra encore que le texte soit adopté par le Parlement européen puis par les États membres avant qu’il ne soit mis en application. Reste encore à savoir comment Apple, essentiellement visé par cette mesure, compte réagir. Le constructeur américain pourrait aussi bien décider d’arrêter de vendre ses iPhone en Europe, créer de nouvelles lignes de production avec USB-C spécifiquement pour le vieux continent, ou passer l’ensemble de sa production à l’USB-C et abandonner le Lightning.

