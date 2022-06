Apple : un gigantesque écran s’inviterait sur le prochain iPad Pro

Souvent très bien renseigné quant aux projets d’Apple, Ross Young, président de Display Supply Chain, mise sur un nouvel iPad Pro doté d’une diagonale d’écran de… 14,1 pouces.

Apple semblerait vouloir muscler son offre d’iPad Pro avec un nouveau modèle à la taille d’écran inédite. Ces éléments sont à mettre au crédit de Ross Young (via Twitter), président de Display Supply Chain et spécialiste dans l’industrie de l’écran, dont les informations se montrent généralement justes quant aux intentions de la firme à la pomme.

D’après lui, le prochain iPad Pro aurait droit à une nouvelle version équipée d’un écran de 14,1 pouces. Ce modèle s’inviterait aux côtés des modèles 11 et 12,9 pouces, mais viendrait aussi et surtout concurrencer la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra et son écran de 14,6 pouces. Nous l’avions d’ailleurs testé, pour un résultat très satisfaisant.

Début 2023 ?

Toujours selon Ross Young, cette déclinaison profiterait du MiniLed, couplée à la technologie ProMotion pour la première fois introduite sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en 2021. Pour rappel, cette technologie correspond ni plus ni moins à un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une agréable sensation de fluidité à l’usage.

Dans l’idée, cet iPad Pro 14,1 pouces pourrait débarquer début 2023. En se basant sur ce schéma commercial, Apple profiterait logiquement de sa grande keynote annuelle de septembre pour introduire l’appareil au grand public et aux professionnels. On peut aussi penser que la puce M2, récemment présentée à la WWDC, sera de la partie.

Des prix qui s’envoleraient

Ross Young vient ici appuyer les prédictions d’un leaker répondant au nom de Majin Bu, qui, la veille, partageait ce même type d’informations. L’intéressé évoque même des bordures plus fines attendues sur le modèle 12,9 pouces.

Si aucune estimation tarifaire n’a filtré, attendez-vous tout de même à un prix très élevé pour s’offrir un tel appareil. À l’heure actuelle, l’iPad Pro 11 et 12,9 pouces sont respectivement vendus 899 et 1219 euros, dans leur configuration minimale (128 Go de stockage). La version Pro pourrait donc facilement franchir le seuil des 1500 euros.

