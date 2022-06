Problèmes de famille, d’identité ou de vérité : Apple TV+ fait le plein d’interrogations en juillet

En juillet, Apple TV+ enferme ses héros derrière les barreaux de la prison, de la vie familiale ou de leur esprit. Trois séries arrivent au catalogue du service de streaming vidéo dont Black Bird, série noire au casting de haut vol.

Moins prolifique chaque mois que Netflix, Disney+ ou même Amazon Prime Video, Apple TV+ continue néanmoins d’ajouter quelques exclusivités de haut vol à son catalogue chaque mois. Et surtout des stars.

La série Black Bird ouvre un mois peu fourni en nombre, mais diversifié dans son offre. Ce thriller s’offre une galerie d’acteurs de renom pour évoquer une histoire vraie. La série Trying, et ses affres de la vie parentale, signe son retour pour une 3e saison tandis que Surface interroge son héroïne sur un passé trouble qu’elle a oublié.

Black Bird

Casting de choix pour Black Bird, thriller psychologique tiré d’une histoire vraie. Le regretté Ray Liotta (Les Affranchis, Young Sheldon) fait face à Greg Kinnear (Little Miss Sunshine, Les Kennedy) et Taron Egerton (Rocketman, Kingsman). Champion de football au lycée et trafiquant de drogue, Jimmy Keene est condamné à 10 ans de prison. Pour réduire sa peine, il doit tenter de faire avouer un criminel de haut vol soupçonné du meurtre de nombreuses jeunes filles.

La mini-série en 6 épisodes est produite par l’écrivain à succès Denis Lehane (Mystic River, Shutter Island, Gone baby gone), et adaptée de In with the Devil : A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption?

Disponible dès le 8 juillet.

Trying

C’est reparti pour une troisième saison dès le 22 juillet. Durant huit épisodes, Nikki et Jason sont désormais parents de deux enfants et les choses sont bien moins aisées qu’ils ne se l’étaient imaginé. La vie de parents, avec ses hauts et ses bas, s’annonce pour eux.

Deux épisodes disponibles le 22 juillet, puis chaque semaine jusqu’au 2 septembre.

Surface

Dans les quartiers cossus de San Francisco vit Sophie (Gugu Mbatha-Raw, The Morning Show). Elle a perdu la mémoire après une probable tentative de suicide et un traumatisme crânien. La jeune femme tente de refaire surface, aidée de ses proches, mais elle découvre petit à petit que la vérité n’est pas forcément celle qu’on lui raconte.

Disponible le 29 juillet.

