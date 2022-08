Cet été, protégez votre iPhone contre le vol grâce à cette assurance sans engagement

L’été est une saison propice aux vols et les iPhone sont parmi les smartphones les plus touchés. Que faire dans de tels cas ? Localiser et bloquer l'iPhone à distance est une solution, mais elle ne vous rendra pas votre mobile. Et si vous l’assuriez en complément contre le vol ?

Synonyme de vacances, l’été est le moment propice à la détente et à la relaxation. Mais attention à ne pas trop relâcher son attention, car un vol de smartphone peut très vite arriver.

Afin de vous libérer l’esprit de cette crainte, l’assureur français Coverd dispose d’une assurance complète capable d’assurer votre smartphone contre les vols, en complément des accidents du quotidien. Le tout à un prix avantageux, et sans engagement.

Assurer son iPhone contre le vol ? C’est possible grâce à Coverd

L’été est une période à risques pour votre smartphone. Plusieurs facteurs peuvent en effet lui être fatals, surtout le relâchement de votre attention qui rend votre terminal plus exposé au vol.

Bonne nouvelle, Coverd pense à tout et propose, en complément de son assurance classique, une extension contre le vol allant, en fonction de votre modèle, de 2 à 5 euros par mois.

Pour ce tarif très raisonnable, vous bénéficiez d’une protection contre le vol :

par intimidation ou par menace ;

à l’arraché ;

à la sauvette ;

avec violence physique ;

par intimidation ou contrainte sans violence physique ;

avec effraction dans un casier fermé ;

avec effraction au domicile en complément de l’assurance habitation ;

avec effraction dans une voiture fermée.

Pour obtenir réparation auprès de Coverd, il suffit de partager à l’assureur une copie de votre dépôt de plainte au poste de police. Une démarche classique dans cette situation.

Pourquoi prendre une assurance sur son smartphone ?

Les smartphones sont des compagnons de tous les jours bien utiles, mais ils restent cependant assez fragiles. Qui n’a jamais eu peur de briser l’écran ou le dos de son iPhone tout neuf ? Ou de faire tomber son mobile dans la piscine ou les toilettes ?

Les facteurs environnementaux peuvent également lui causer du tort : chaleur, sable, eau sont autant d’éléments qui peuvent entrer en contact avec le smartphone et l’endommager de manière définitive.

Dans ces cas-là, on aimerait pouvoir le faire réparer rapidement et sans y laisser toutes ses économies. Une solution que permet l’assureur Coverd. La société française vous permet d’assurer bon nombre de références de smartphones iOS ou Android, avec une couverture complète et accessible.

Pour un tarif allant de 5,90 euros jusqu’à 11,90 euros par mois en fonction du modèle, votre iPhone peut être couvert pour l’ensemble des dommages qu’il pourrait subir. Une assurance qui couvre le bris de l’écran ou du dos de votre mobile, l’immersion accidentelle dans un liquide, les dommages à la caméra ou encore la capacité de la batterie.

De plus, Coverd vous permet d’assurer votre iPhone qu’il soit neuf ou reconditionné. Ainsi, si vous privilégiez le circuit de la seconde main, souscrire à une assurance peut possiblement rallonger la durée de vie de votre appareil.

Que se passe-t-il si votre mobile est victime d’un accident de la vie ?

Lorsque vous êtes victime d’un sinistre, la seule chose à faire est de le déclarer sur votre espace client Coverd. Une fois que celui-ci est validé par le service, deux options s’offrent à vous :

Vous vous rendez en Apple Store pour effectuer les réparations. Transmettez les justificatifs et la facture pour que Coverd vous rembourse sous 48 heures. Coverd récupère votre smartphone sous 24 heures et vous prête un nouvel appareil pendant les réparations. Si votre iPhone est trop endommagé, l’assureur vous le remplace par un modèle équivalent.



Pas d’engagement ou de franchise avec Coverd

C’est enfin l’une des grandes forces de Coverd : l’assureur ne vous demande ni engagement ni franchise à verser. Si vous avez besoin d’une assurance que pour les quelques mois de l’été, Coverd vous permet de le faire.

En somme, le système d’assurance de Coverd se veut flexible et facile d’utilisation et surtout économique. Dans le cas de l’iPhone 13, la souscription est de 10,90 euros par mois, avec une option contre le vol à 4 euros. Pour moins de 15 euros par mois, vous pouvez ainsi protéger votre mobile de tous les risques possibles et imaginables, ou presque. De quoi prendre soin de votre précieux iPhone pendant longtemps. Notez également que si vous possédez des AirPods, vous pouvez aussi les faire assurer à un prix très attractif. De quoi utiliser vos produits Apple l’esprit tranquille.