Coverd : ne craignez plus de casser un AirPod grâce à cette assurance à 1,90 € par mois

Après les smartphones, Coverd permet maintenant d'assurer les AirPods à petit prix. De quoi apporter toute la tranquillité nécessaire aux utilisateurs de ces petits écouteurs que l'on a l'habitude d'emmener partout, même à la plage.

Les AirPods sont manifestement les produits d’Apple les plus marquants de ces dernières années tant on les croise régulièrement aux oreilles des passants. La raison du succès ? Une simplicité d’utilisation et une compacité permettant de les adopter sans entrave. Mais voilà, la petite taille de ces écouteurs fait que l’on peut facilement les faire tomber dans l’eau ou le sable et les endommager. Un désagrément dont l’assureur Coverd permet de se départir.

Déjà connue pour ses assurances à destination des smartphones comme l’iPhone 13, Coverd élargit son service en vous proposant de couvrir également vos AirPods. La startup a l’avantage de proposer un service 100 % numérique facile à utiliser et à comprendre, le tout à un prix toujours attractif. En effet, l’assurance de Coverd pour les AirPods et AirPods Pro ne coûte que 1,90 euro par mois, sans engagement de durée.

Que couvre l’assurance AirPods de Coverd ?

Qu’ils soient causés par de la maladresse ou de la malveillance, de nombreux sinistres sont couverts par Coverd. L’assurance vous permet d’ailleurs d’y voir très clair dans son offre, en exposant clairement ce qui est pris en charge, ou pas. Voici les dégâts couverts par Coverd :

l’oxydation , causée par la pluie ou une chute malheureuse dans la piscine par exemple

, causée par la pluie ou une chute malheureuse dans la piscine par exemple micro ou haut-parleurs dysfonctionnels en raison d’une casse ou de l’oxydation

en raison d’une casse ou de l’oxydation le contrôle du volume ou le port de recharge cassé

un boîtier de charge endommagé, cassé ou fissuré (seulement si c’est perceptible au toucher)

Enfin, une option contre le vol à un euro seulement peut enrichir l’offre. Avec celle-ci, vos AirPods sont remplacés dans de très nombreux cas d’agression, y compris par intimidation sans violence physique. Finalement, seuls la perte de vos écouteurs ou le vol à votre domicile sans effraction ne sont pas couverts.

Ni engagement ni franchise : une assurance simplifiée

Contrairement aux assurances traditionnelles, les assurances Coverd sont sans engagement ni franchise. De quoi apporter une certaine flexibilité à ses utilisateurs. Vous pouvez par exemple ne souscrire que pour quelques mois seulement, dans le cas d’un travail en extérieur avec des risques par exemple.

Autre avantage, l’assurance Coverd ne vous demandera pas de franchise lors de la prise en charge d’un sinistre sur vos AirPods. C’est-à-dire que vous ne devrez pas vous acquitter d’une somme lorsque vous enverrez vos écouteurs en réparation. La seule chose à payer est la cotisation mensuelle.

Comment se déroule la prise en charge d’un sinistre avec Coverd ?

Pas de paperasse ni de longues minutes à attendre au téléphone : voici la promesse de Coverd. La startup propose un service 100 % numérique vous permettant de déclarer un sinistre directement depuis son site web. C’est depuis ce lieu que vous pouvez transmettre vos justificatifs au format numérique.

Une fois le sinistre déclaré, Coverd s’engage à prendre en charge vos AirPods dans les 24 heures, sans frais. Deux options s’offrent à vous :

une box prépayée est envoyée à votre domicile. Il ne reste qu’à y glisser vos écouteurs puis de les renvoyer à Coverd.

Faites réparer vous-même vos écouteurs dans une boutique ou un centre agrée Apple. Il faut avancer les frais, mais Coverd vous les rembourse dans les 48 heures après avoir reçu les justificatifs.

Dans le premier cas, les AirPods sont envoyés dans un centre de réparation agréé par Apple. Si aucune réparation n’est possible, l’assureur vous envoie alors des écouteurs Apple comme neuf. Coverd annonce que le délai de traitement du sinistre est compris entre 4 et 7 jours ouvrés, en comprenant la période de transport. Un délai rapide, qui ne vous laisse pas sans musique bien longtemps.

Un petit prix sans engagement : la formule magique Coverd

En proposant une formule à petit prix et sans engagement, Coverd se place en contrepied des assurances traditionnelles. Pour assurer des AirPods ou des AirPods Pro, la start-up ne demande que 1,90 euro par mois (option contre le vol à 1 euro). Il s’agit d’une très petite contrepartie pour allonger la durée de vie de ses écouteurs. Surtout, il est tout à fait possible d’essayer le service pendant quelques mois seulement, puis de se rétracter sans frais. De quoi se forger son propre avis avant d’assurer son smartphone par exemple.