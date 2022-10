Qui a besoin d’un iPad Pro géant ?

Dans les rumeurs du jour, il est question d'un iPad Pro de 16 pouces ultra-puissant. Mais, qui aurait besoin d'un tel produit ?

Avec les nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2, Apple n’a jamais eu une gamme aussi complexe à appréhender. On peine à savoir si l’on doit se diriger vers un iPad classique, un Air ou un Pro, ou encore un mini. Chez Samsung, c’est un peu plus simple, ils ont d’ailleurs une tablette géante. Il s’agit de la Galaxy Tab S8 Ultra, 14,6 pouces de diagonale pour l’écran, tandis qu’Apple se cantonne à son iPad Pro M2 de 12,9 pouces.

Si l’on en croit les indiscrétions relayées dans la presse spécialisée, Apple travaillerait sur un iPad 16 pouces. Ce dernier serait lancé au quatrième trimestre 2023, vraisemblablement avec une puce M2, M2 Pro ou M2 Max. Enfin, il porterait la dénomination « Ultra ».

Il est indiqué que cet iPad Pro 16 pouces serait destiné aux créateurs comme des graphistes et des designers. Ce n’est pas la première fois qu’un iPad géant est évoqué, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré auparavant qu’Apple travaillait sur un iPad de 15 pouces. La dénomination Ultra serait utilisée pour ce fameux produit.

D’ailleurs, selon un autre leaker, Apple travaillerait sur un iPad équipé de la puce M2 qui tournerait sous une version allégée de macOS. Il porterait le nom de code Mendocino et sortira en même temps que macOS 14 en 2023. On peut donc imaginer que ce logiciel macOS équiperait cette fameuse tablette géante d’Apple. Évidemment, il s’agit ici de spéculation.

Un iPad pour les créateurs de contenus

Certaines personnes pourraient souhaiter un iPad géant. Les graphistes et les architectes pourraient avoir besoin d’espace supplémentaire pour travailler, en collaboration avec un Apple Pencil, les photographes, les vidéastes et éditeurs de musique utilisant des iPad pourraient y trouver certains avantages. Et, bien sûr, un iPad géant offrirait une bonne expérience pour regarder des vidéos et même jouer.

Le défi, cependant, est que lorsque les iPad grossissent, ils deviennent également plus lourds. En écho à ce que Steve Jobs, alors PDG d’Apple, a déclaré lors de l’introduction de l’iPad original, vous pourrez l’utiliser en mains, mais pas longtemps. Vous aurez vite mal aux poignées. Cela implique en conséquence que cet iPad doit être conçu pour être utilisé sur des bureaux et des tables, ce qui suggère en soi que vous utiliserez des accessoires externes, tels qu’un stylet, une souris, un clavier ou même une manette de jeu. On pourrait imaginer un moniteur Studio Display tactile avec iPadOS, comme les derniers écrans PC de Samsung équipés de Tizen OS.

Cela signifie que cet iPad géant pourrait finir par chevaucher un nouveau segment de marché. On se pose la question de son positionnement, entre l’iPad Pro M2, le MacBook Air M2 et les MacBook Pro. On peut facilement parier sur un prix de 1 500 euros, et même davantage.

