Apple travaillerait sur un iPad Pro M2 équipé d’une version allégée de macOS

Tim Cook détestait Windows 8. Pourtant, selon un leaker, Apple travaillerait sur un iPad équipé de la puce M2 qui tournerait sous une version allégée de macOS.

iPadOS, c’est bien, mais macOS c’est tout de même pas mal aussi. Aux dernières nouvelles, Apple n’a toujours pas prévu de porter le système d’exploitation des Mac sur l’iPad, même si les dernières versions de macOS et d’iPadOS… montrent que les deux systèmes partagent de plus en plus de fonctions.

Attendu en 2023

Alors qu’Apple a annoncé ses iPad Pro équipés d’une puce M2, personne n’est étonné jusque-là, une curieuse rumeur relayée par un leaker apparaît dans l’actualité. Le leaker Majin Bu indique ainsi qu’Apple travaillerait sur une version allégée de macOS exclusivement pour le M2 iPad Pro. Il porterait le nom de code Mendocino et sortira en même temps que macOS 14 en 2023.

Les tests actuels seraient effectués avec une interface utilisateur macOS 25 % plus grande que l’actuel, donc bien plus adaptée à une utilisation tactile. Cependant, les applications seraient optimisées pour iPad, d’où la différence avec le logiciel macOS classique. C’est une rumeur à prendre avec des pincettes, car elle suggère une transition logicielle très surprenante de la part d’Apple. Néanmoins, tout est envisageable.

