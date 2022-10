iOS 16.1 : comment l’iPhone sait quand se recharger à l’énergie propre

Avec iOS 16.1 Apple introduit une nouvelle fonction nommée « Clean Energy Charging ». Cette méthode de recharge intelligente permet à l'iPhone d'exploiter au maximum de l'énergie propre.

Certaines fonctionnalités d’iOS ont une propension malheureuse à passer inaperçues, et celle qui nous intéresse aujourd’hui pourrait facilement en faire partie. Ce serait pourtant bien dommage. Avec le déploiement d’iOS 16.1, Apple introduit « Clean Energy Charging », une fonction qui tend à alimenter nos iPhone avec de l’énergie propre… ou du moins plus propre. Comment ? Eh bien en utilisant notamment la géolocalisation.

Comme le résume XDA Developers, cette fonction combine la recharge optimisée de la batterie (que l’on connaissait déjà, notamment pour éviter de forcer sur la batterie lors d’une longue recharge de nuit) à la géolocalisation pour permettre à l’iPhone de consulter les prévisions d’émissions carbone liées au réseau électrique local. En fonction de ce facteur et en apprenant de vos habitudes de recharge, l’appareil sera alors capable de faire le plein d’énergie lorsque la recharge a le moins d’impact sur l’environnement. Malin.

Les meilleures fonctionnalités sont parfois celles que l’on ne voit pas

Cette fonctionnalité, qui devrait normalement être invisible de la majorité des utilisateurs, est par ailleurs conçue de manière à ne se déclencher que lorsque vous rechargez votre iPhone depuis un lieu de recharge habituel (votre domicile, le bureau ou un autre lieu que vous fréquentez souvent). Une subtilité bienvenue pour éviter que la recharge ne soit temporairement bloquée au plus mauvais moment, durant un déplacement par exemple. Notez par ailleurs qu’il est tout à fait possible de désactiver cette nouvelle fonction si vous le souhaitez. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les réglages, sous l’onglet batterie, puis dans « État de la batterie et recharge ».

En réalité, le seul inconvénient de cette fonctionnalité, c’est qu’elle n’est pas encore disponible en France. Seuls les utilisateurs américains peuvent pour l’instant en profiter. Apple n’a d’ailleurs pas encore indiqué si cette recharge « à l’énergie propre » arriverait un jour sur d’autres territoires. Compte tenu du contexte mondial, de la crise environnementale et énergétique, il serait toutefois surprenant qu’Apple prive une grande partie de ses utilisateurs d’une fonctionnalité réellement pertinente.

Pour rappel, la fonctionnalité « Clean Energy Charging » avait été annoncée par Apple lors de la WWDC, en juin, durant la présentation d’iOS 16. Elle s’est néanmoins concrétisée sur le tard cette semaine, au travers d’iOS 16.1 (et non d’iOS 16), aux côtés d’autres fonctions retardataires, dont la bibliothèque partagée iCloud, la fonction Live Activities ou encore l’offre Apple Fitness Plus.

