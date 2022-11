Samsung est convaincu qu’Apple va se lancer dans le pliable

Samsung a prévenu ses fournisseurs que le marché du pliable allait décoller dans les années à venir, notamment grâce à Apple.

Dans le vaste écosystème du géant Samsung, il y a évidemment la division Samsung Mobile Experience, chargée du développement des produits Galaxy. Le média The Elec a pu apprendre que Samsung Mobile Experience avait rencontré ses fournisseurs en octobre concernant l’avenir du smartphone pliable. Des confidences pour le moins intéressantes.

Un marché qui va exploser

Samsung est notamment convaincu que le marché du smartphone pliable va connaitre une croissance de 80% jusqu’en 2025.

Cette croissance devrait notamment être portée par l’arrivée d’Apple dès l’année 2024. En effet, Samsung est persuadé que la marque à la pomme va se lancer dans le pliable sous deux ans.

Pas un iPhone

D’après Samsung, il ne devrait pas s’agir d’un smartphone pliable, mais plutôt d’un PC ou d’une tablette. Autrement dit, Apple travaillerait d’abord sur un iPad ou un Mac pliable plutôt qu’un iPhone.

On peut légitimement se demander si un tel nouveau design, un changement radicale pour Apple, ne devrait pas créer une nouvelle catégorie de produit. La firme pourrait en effet décider d’appeler l’appareil Apple Fold, et créer un nouveau produit haut de gamme hybride entre l’iPhone et l’iPad.

En termes de numérotation, on peut se demander si l’iPhone n’arrive pas en bout de course avec un iPhone 15 puis 16 attendus d’ici 2024. L’Apple Fold serait l’occasion de repartir d’une nouvelle base et se débarrasser du « i » qu’Apple n’utilise plus sur ses nouveaux produits (Apple Pay, Apple Watch, Apple TV+, etc).

On sait que quand Apple se lance sur un marché, tout le secteur est en ébullition et Samsung compte sans doute sur cette dynamique pour agrandir son marché.

Un marché converti

D’après Samsung, le pliable est très convaincant pour les plus jeunes. La marque affirme qu’en Corée du Sud, les utilisateurs d’iPhone de moins de 40 ans migrent trois à quatre fois plus vers les smartphones pliables de Samsung qu’auparavant.

De plus, une fois cette migration faite, 90% des utilisateurs de smartphone pliables ne souhaiteraient pas revenir sur un smartphone classique.

Feuille de route du prochain Galaxy Fold

Toujours en s’adressant à ses fournisseurs, Samsung a partagé quelques problèmes de ses smartphones pliables que la firme aimerait régler sur les prochaines générations.

Sur sa feuille de route, le géant souhaiterait intégrer un emplacement pour stylet S-Pen dans le châssis du smartphone, augmenter la durabilité de l’écran pliable et amincir l’ensemble. Enfin, il y aurait la question de l’appareil photo, pour être capable de rivaliser avec les meilleurs fleurons.

