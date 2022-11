iPhone et iPad : Apple et Amazon accusés d’avoir pactisé pour maintenir des prix élevés

D'après une plainte déposée aux États-Unis, Apple et Amazon auraient passé un accord en 2019 visant à écarter illégalement les vendeurs tiers de produits Apple sur le Marketplace d'Amazon. Ainsi, les deux firmes auraient maintenu des prix élevés sur les iPhone et les iPad.

Apple et Amazon ont-ils noué un pacte secret et illicite sur les prix de vente des iPhone et des iPad ? C’est toute la question à laquelle tentera de répondre la justice américaine après une plainte déposée par le cabinet d’avocats Hagens Berman, spécialisé dans les class actions (actions collectives).

Or, les accusations sont graves. D’après la plainte, Apple et Amazon auraient conclu un accord illégal afin de réduire « la menace concurrentielle posée par les marchands tiers ». Les plaignants avancent même quelques chiffres.

Baisse drastique du nombre de vendeurs concurrents

Ils affirment ainsi que le nombre de vendeurs tiers de produits Apple sur le Marketplace d’Amazon est passé de 600 à seulement 7, soit une baisse de 98 %. Ce serait en partie grâce à cela qu’Amazon serait devenu le principal vendeur de produits Apple sur le Marketplace.

Hagens Berman affirme ainsi que si vous avez acheté un iPhone ou un iPad sur Amazon entre 2019 et aujourd’hui, « vous avez sans doute payé trop cher en raison d’un arrangement de prix entre Apple et Amazon conçu pour gonfler artificiellement les coûts ».

Selon notre enquête, Amazon et Apple se sont entendus pour restreindre illégalement le nombre de vendeurs d’iPhone et d’iPad d’Apple sur la plateforme Amazon, violant ainsi les lois fédérales d’antitrust. Ce stratagème entre Apple et Amazon a entraîné une diminution de la concurrence et une augmentation des prix des iPhone et iPad d’Apple achetés via Amazon.com sur le marché américain.

Objectif remboursement

Selon les plaignants, les consommateurs seraient les grands perdants de cet accord secret. En effet, le cabinet d’avocats affirme qu’il était auparavant possible de trouver des tarifs 20 % moins élevés sur l’Amazon Marketplace, mais que, désormais, les potentiels acheteurs sont « enfermés » dans les prix premium d’Apple.

Cette action collective a pour but d’obtenir un remboursement pour les consommateurs ayant payé leur iPhone ou iPad trop cher et d’interdire à Amazon de bloquer comme bon lui semble des vendeurs tiers de produits Apple.

