Elon Musk enterre la hache de guerre avec Apple

Deux jours après avoir froncé les sourcils devant Apple, Elon Musk revient en arrière et calme une bataille qui aurait vite pu déborder.

Dans la nuit du 28 au 29 novembre, Elon Musk a vite fait monter les tensions avec Apple en apprenant que la marque à la pomme avait supprimé son budget publicité sur Twitter.

Le milliardaire avait même fait peser le risque d’une suppression pur et simple de l’application sur l’App Store en imaginant pouvoir proposer l’abonnement Twitter Blue sans payer de comission à Apple.

Un conflit qui n’était pas sans rappeler celui opposant Epic Games et Apple, Tim Sweeney, le patron du premier ayant apporté son soutien public à Elon Musk.

Une visite magique de l’Apple Park

Plusieurs tweets publiés par Elon Musk, notamment celui sur la déclaration de guerre envers Apple ont été supprimés depuis. Dans la soirée du 30 novembre au 1er décembre, Elon Musk a publié une série de tweets révélant une visite de sa part au QG d’Apple en Californie, l’Apple Park.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Il confirme par ailleurs avoir eu une « excellente conversation avec Tim » Cook, qui aurait été très claire sur le fait qu’Apple n’a jamais réfléchi à supprimer Twitter de son App Store.

Pour rappel, la seule source concernant cette idée d’une suppression de l’application venait d’Elon Musk lui-même. Apple n’a jamais commenté cette rumeur publiquement. On ne saura jamais si Elon Musk s’était imaginé cette menace ou si elle a réellement été émise par Apple.

Les déclarations d’Elon Musk ne sont pas claires concernant l’avenir de son abonnement Twitter Blue et le reversement de la commission à Apple. En tout état de cause, le milliardaire a accepté de payer la taxe de l’App Store et de ne pas partir dans une bataille juridique avec la marque à la pomme.

Le lancement de Twitter Blue semble avoir été une nouvelle fois repoussée.

Il faut dire que la dernière bataille juridique en date d’Elon Musk concernait le rachat de Twitter et s’est terminé avec l’obligation pour le milliardaire de racheter la plateforme à un prix plus élevé que ce qu’il espérait.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.