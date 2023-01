Vous avez peur pour les données de votre iPhone ? Rendez-vous en Apple Store pour mieux les gérer

Apple veut convaincre de son avancée en matière de protection de la vie privée tout en faisant de la pédagogie. Quoi de mieux que d'utiliser un acteur de son show à succès Ted Lasso pour ce faire ?

À l’occasion de la Journée européenne de la protection des données, aussi appelée Privacy day, qui se tiendra cette année ce samedi 28 janvier, Apple se remonte les manches pour ce sujet oh combien important dans sa stratégie. La marque a décidé de mettre en place de « nouvelles ressources pour l’éducation et la sensibilisation ».

Très concrètement, deux initiatives ont été présentées. La première est un film dont l’objectif est bien évidemment de sensibiliser à grande échelle. A Day in the Life of an Average Person’s Data, qu’on pourrait traduire par Un jour dans la vie des données d’une personne moyenne, met en scène Nick Mohammed, qui joue dans la série Apple TV+ Ted Lasso, où il incarne Nathan Shelley.

Le film a pour but de montrer que « même si les acteurs gèrent mal leurs données, ils peuvent compter sur Apple pour les protéger. » On peut en effet y voir l’acteur apprendre l’existence de quatre réglages de confidentialités de l’iPhone de façon humoristique.

Séances Today sur la confidentialité

À partir du 28 janvier, date officielle du Privacy day, les Apple Store vont accueillir des séances intitulées « Gérez la confidentialité sur votre iPhone ». Le but est simple : proposer « un tour d’horizon des fonctionnalités de sécurité comme la protection de la confidentialité dans Mail, le contrôle de sécurité, le service de localisation et les clés d’identification », explique Apple. « Les personnes participant à cette séance apprendront à personnaliser chacune de ces fonctions selon leurs préférences de confidentialité personnelles. »

Ces séances auront lieu dans tous les Apple Store de France. Il s’agit de séances gratuites d’une durée de 30 minutes sur réservation. Pour s’inscrire, rendez-vous sur la page apple.co/skills-privacy.

Afin de mettre en avant ses efforts sur le sujet de la vie privée, Apple met à jour sa page dédiée sur le sujet. Le projet est écrit noir sur blanc : convaincre les utilisateurs et futurs acheteurs que « les produits et les fonctionnalités Apple s’appuient sur des technologies avancées de protection de la vie privée, conçues pour réduire au maximum le volume de données personnelles accessibles ».

