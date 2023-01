Comme les derniers Mac et iPad Pro, l’iPhone 15 rattraperait son retard sur le Wi-Fi

Avec beaucoup de retard sur la concurrence, Apple continuerait de se mettre à la page en 2023 en adoptant le Wi-Fi 6E sur ses iPhone 15, et ce après l'inclusion (toute récente) de cette norme aux Mac mini, MacBook Pro et iPad Pro.

Bonne nouvelle en perspective pour l’iPhone 15… mais peut-être pas pour toutes ses variantes. D’après une note partagée par Blayne Curtis et Tom O’Malley, analystes pour Barclays, Apple adopterait la norme Wi-Fi 6E sur ses prochains smartphones. À ce stade, on ignore toutefois si tous les iPhone 15 seront concernés ou si seuls les modèles « Pro » le seront (ce qui ne serait pas si surprenant venant d’Apple).

Il s’agirait quoi qu’il en soit d’une nouveauté plus que bienvenue, mais aussi d’un rattrapage nécessaire pour la firme alors que ses iPhone 14 et 14 Pro se contentent toujours du standard Wi-Fi 6 « classique ». Pour rappel, Apple a récemment ajouté la prise en charge du Wi-Fi 6E à ses derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces, mais aussi aux nouveaux Mac mini M2 et aux derniers iPad Pro de 11 et 12,9 pouces.

Une rumeur qui a cette fois de bonnes chances de se concrétiser

Comme le précise MacRumors, ce n’est pas la première fois qu’on nous promet l’arrivée du Wi-Fi 6E sur l’iPhone. Avant l’iPhone 15, les iPhone 14 et même 13 ont fait l’objet de rumeurs similaires au cours des deux dernières années. L’arrivée de cette norme sur une première salve de produits Apple laisse toutefois entendre que cette fois serait la bonne.

La technologie Wi-Fi 6E a pour rappel l’avantage de prendre en charge la bande 6 GHz, là où le Wi-Fi 6 « classique » se contente d’exploiter les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Le 6E offre donc des vitesses théoriques plus élevées, moins de latence, mais aussi moins d’interférence dans les signaux. Des atouts dont les produits Wi-Fi 6E ne peuvent toutefois bénéficier que lorsqu’ils sont connectés à des routeurs de dernière génération, compatibles avec ce standard.

Pour rappel, l’iPhone 15 devrait être lancé par Apple en septembre. L’appareil miserait sur une Dynamic Island étendue à toute la gamme et sur un changement de connectique, avec le passage (largement forcé par l’UE) à l’USB-C. Les modèles Pro devraient pour leur part profiter d’un nouveau châssis en titane, de boutons tactiles (volume, verrouillage…) et d’une puce A17 Bionic plus performante, gravée en 3 nm.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.