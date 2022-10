Les iPhone avec USB-C ne seraient qu’une étape : Apple voudrait vite passer au 100 % sans fil

D'après Mark Gurman, l'arrivée de l'USB-C sur l'iPhone 15 dès 2023 ne serait qu'une étape dans un plan plus global. Apple ne voudrait en effet pas s'attarder longtemps sur ce connecteur avant de passer au 100 % sans fil.

Après que le Parlement européen a adopté une loi pour l’imposer en tant que chargeur universel sur un grand nombre d’appareils, l’USB-C devrait faire son apparition sur iPhone. La mise en application de cette directive est prévue pour 2024, mais Apple n’attendrait pas d’être au pied du mur. En effet, il se murmure que l’iPhone 15 embarquerait un port USB-C dès 2023.

L’USB-C : un bouche-trou pour Apple ?

En revanche, d’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et bien informé sur les projets d’Apple, on assisterait là à une étape moins importante qu’il n’y paraît de prime abord. En effet, d’après lui, le passage à l’USB-C sur les iPhone ne serait qu’un « bouche-trou » avant de construire un avenir sans fil.

Je pense que l’ère de l’USB-C aura une durée de vie bien plus courte que celle du connecteur iPod à 30 broches ou du Lightning — du moins pour les appareils mobiles d’Apple. Le connecteur d’iPod a existé pendant environ 11 ans, et le Lightning aura duré à peu près le même temps sur l’iPhone. Je continue de croire que l’avenir d’Apple est sans fil et qu’une version du rêve AirPower annulé en 2017 finira par se concrétiser — avant la prochaine décennie.

Mark Gurman prédit une recharge intégralement par induction dans les prochaines années pour l’iPhone l’iPad. En attendant, le journaliste pense qu’Apple soignera son discours pour donner l’impression qu’il a décidé de lui-même de passer à l’USB-C — sans doute en mettant en avant une charge plus rapide et un transfert plus efficace des données.

L’USB-C sur d’autres appareils Apple

Il est en effet certain que la marque ne voudra pas donner l’impression que ses choix sont dictés par des décisions politiques. Enfin, notez aussi qu’Apple est bien parti pour intégrer l’USB-C à l’ensemble de ses produits. Les futurs AirPods, AirPods Pro et AirPods Max ou encore les périphériques de Mac devraient donc aussi y goûter.

