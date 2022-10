Apple serait en bonne voie pour passer tous ses produits à l’USB-C d’ici 2024

D'après les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait bien passer ses prochains AirPods, Magic Mouse et iPhone vers la prise USB-C d'ici deux ans.

Si la firme veut éviter de nouvelles amendes de l’Union européenne, Apple n’a pas le choix, le constructeur va devoir passer à la norme USB-C pour recharger non seulement ses iPhone, mais également ses iPad, sa gamme de casque AirPods Max et ses écouteurs sans fil, les AirPods.

Pour les nouveaux AirPods Pro 2 lancés il y a quelques semaines, d’aucuns espéraient qu’Apple ait déjà fait la transition de la connectique Lightning à l’USB-C. Finalement, il n’en a rien été et le boîtier des écouteurs utilise toujours la même connectique que les iPhone pour se recharger. Or, d’ici la fin de l’année 2024, tous les constructeurs doivent transiter vers l’USB-C, Apple y compris. C’est en effet à cette période que la nouvelle réglementation européenne entrera en vigueur.

Apple ne semble pas particulièrement refroidi par cette réglementation et devrait bien et bien passer le pas d’ici la date butoir. Le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg explique ainsi, dans sa newsletter Power On, qu’Apple devrait bel et bien faire passer ses prochains produits à l’USB-C :

Je ne pense pas qu’Apple mettra aussi longtemps pour apporter l’USB-C à tous ses appareils. Je suis certain que les prochaines versions des AirPods classiques, des AirPods Pro et de l’AirPods Max passeront à l’USB-C et que cette transition sera faite avant 2024.

Concrètement, cela semble donc signifier qu’Apple préparerait d’ores et déjà de nouveaux casques et écouteurs AirPods avant même la date prévue pour l’Union européenne de la fin d’année 2024.

D’après lui, il en va de même pour les prochaines mises à jour des ordinateurs Mac d’Apple, qu’il s’agisse des iMac ou du Mac Pro attendus l’an prochain, pour leurs périphériques. On pense notamment aux claviers ou aux souris Mac Keyboard et Magic Mouse, qui se rechargent jusqu’à présent en Lightning : « Il semble raisonnable de penser que ces accessoires passeront à l’USB-C pour leurs prochaines versions ».

L’USB-C également prévu pour les iPhone et iPad avant 2024

Reste le sujet sensible des iPhone et des iPad. Du côté des tablettes, la plupart des iPad sont déjà équipés d’une connectique USB-C à l’exception de la tablette entrée de gamme d’Apple. Celle-ci devrait cependant être renouvelée d’ici la fin de l’année, probablement avec une prise USB-C, indique Mark Gurman. Du côté des iPhone, le journaliste table sur l’adoption de l’USB-C pour la prochaine génération des iPhone 15, attendue pour la fin de l’année prochaine : « L’iPhone 15 est déjà prévu pour avoir l’USB-C à l’automne 2023, devançant la date butoir d’une année ».

