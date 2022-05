Les iPhone passeraient bien à l’USB-C dès l’an prochain… merci l’Europe !

Suite à la nouvelle réglementation européenne, Apple compterait lancer ses premiers iPhone dotés de prises USB-C dès l'an prochain, pour ses iPhone 15.

Dans le domaine des smartphones, ces dernières semaines ont été marquées par la décision du Parlement européen d’imposer la connectique USB-C comme standard sur l’ensemble des téléphones portables vendus sur le vieux continent. Une obligation qui devrait surtout toucher Apple, le dernier constructeur du marché à utiliser sa propre connectique propriétaire, le Lightning.

Néanmoins, si certains pouvaient craindre qu’Apple n’en fasse qu’à sa tête et préfère payer des amendes plutôt qu’adopter l’USB-C, il semble qu’il n’en sera rien et que la firme soit prête à changer de connectique pour ses prochaines générations d’iPhone. Dans un article publié ce vendredi, le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, indique en effet qu’Apple aurait déjà commencé à tester de futurs iPhone dotés d’une prise USB-C en lieu et place de la connectique Lightning :

Apple teste de futurs modèles d’iPhone qui remplaceraient la prise Lightning par la connectique USB-C, selon des personnes proches du sujet. Une approche qui aiderait l’entreprise à se mettre en conformité avec la régulation européenne. En plus de ces tests de modèles avec prise USB-C dans les prochains mois, Apple travaille sur un adaptateur qui permettrait aux futurs iPhone de fonctionner avec les accessoires conçus pour le connecteur Lightning actuel.

Des informations corroborées par Ming-Chi Kuo

Cependant, d’après les informations obtenues par Mark Gurman, Apple ne changerait pas de connectique dès les iPhone 14 prévus cette année, mais attendait au moins l’an prochain et la présentation des iPhone 15 pour ce revirement. De quoi respecter la celdndrier européen qui impose aux constructeurs de smartphones l’utilisation de l’USB-C pour tous les smartphones dès 2024.

Par ailleurs, Mark Gurman n’est pas le seul à prévoir l’abandon de la prise Lightning par Apple. En fin de semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait lui aussi qu’Apple serait prêt à abandonner la prise Lightning à compter de 2023. « L’iPhone de 2023 abandonnera la prise Lightning et passera vers la prise USB-C », affirmait-il ainsi le 11 mai.

Rappelons cependant qu’il ne s’agit ici que de tests et que si le constructeur semble donc bel et bien s’orienter vers des iPhone dotés de connectiques USB-C pour l’an prochain, la firme pourrait cependant décider de patienter encore un peu, voir se défaire complètement des prises physiques pour s’orienter vers un système sans port, basé sur la charge sans fil.

