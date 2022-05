L’iPhone laisserait tomber le Lightning et passerait à l’USB-C dès 2023

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait abandonner son port Lighting définitivement au profit de l'USB-C, et ce dès 2023. Les normes européennes étant déjà à l'oeuvre pour forcer les constructeurs a adopté cette connectique, il semblerait finalement qu'Apple ne tarderait pas à faire sa transition.

Enfin, il était temps pour Apple de se mettre à jour. Après avoir exploité son câble Lightning depuis l’iPhone 5, le port propriétaire de la Pomme faisait office de dernier rempart face à l’invasion de l’USB-C. Cette période de résistance sera néanmoins sur le point de s’achever si l’on en croit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Une adoption plus rapide prévue

Celui-ci s’est fendu de deux tweets indiquant qu’Apple terminerait sa transition vers la connectique USB-C en 2023 et équiperait enfin ses iPhone avec. Une affirmation se fondant apparemment sur une enquête menée auprès de ses sources.

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

L’adoption de cette connectique par Apple signifierait notamment pour la firme de Cupertino de meilleures vitesses de transfert et de charge. Il indique également que les spécifications finales de la connectique dépendront du support offert par iOS. Selon lui, les fournisseurs actuels d’Apple en connecteur USB-C devraient également voir leurs commandes augmenter grâce à l’adoption importante du public qui devrait à nouveau renouveler leurs accessoires.

Cette prédiction de Ming Chi Kuo fait suite aux fantasmes de nombreux fans qui rêveraient de voir Apple enfin adopter cette norme sur tous leurs appareils. Les MacBook 12 puces étaient les premiers à embarquer cette connectique dès 2015 suivis par les iPad Pro en 2018. Et si à l’époque Apple pouvait défendre sa propre connectique face au micro-USB, il leur est plus difficile aujourd’hui de plaider la cause du Lightning face aux capacités et à l’adoption générale de l’USB-C. Des rumeurs faisaient même état de la potentielle arrivée d’un iPhone sans ports rechargeable uniquement en sans-fil.

Signe des temps ou peur de tomber dans l’illégalité ?

Un projet de directive mené par la Commission européenne et ayant pour objectif de forcer l’adoption de l’USB-C d’ici 2024 est peut-être à la cause, ou tout du moins, est venu accélérer le mouvement du côté d’Apple. Ici, il n’y a pas que les smartphones qui sont concernés, mais aussi les casques, écouteurs, caméras enceintes et autres gadgets électroniques (à l’exception des liseuses apparemment).

Cette directive ne concerne que l’Europe, mais on verrait mal Apple proposer du Lightning sur certains marchés et de l’USB-C dans d’autres. Cette nouvelle norme permettrait notamment d’économiser des ressources et ainsi d’éviter d’engendrer des milliers de tonnes de déchets électroniques supplémentaires. Et comme on le sait, l’écologie est le cheval de bataille d’Apple qui ne propose plus de bloc d’alimentation dans la boîte de ses iPhone ni d’écouteurs filaires.

L’adoption tardive de l’USB-C par Apple pourrait s’expliquer par l’existence du programme « Made for iPhone » qui représenterait un manque à gagner certain pour la Pomme sur les accessoires liés à ses produits. Mais il semblerait cette fois-ci que l’on en ait plus pour très longtemps avec cette connectique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.