Le Lightning disparaitrait d’abord totalement des iPad avant l’iPhone

L'iPad d'entrée de gamme devrait à son tour passer à l'USB-C, retirant ainsi définitivement le Lightning de cette catégorie de produits.

Adieu Lightning, tu ne nous manqueras pas ! L’Union européenne a tranché : en automne 2024, l’USB-C doit devenir le chargeur universel et les marques devront s’y plier, y compris Apple, la dernière grande marque à proposer un port propriétaire pour recharger ses appareils mobiles comme l’iPhone ou l’iPad. Enfin… pas tous les iPad, puisque seul l’iPad d’entrée de gamme est encore affublé du port Lightning.

Un iPad 10 en USB-C

Sorti en septembre 2021, l’iPad de 9e génération semble daté. Sa puce A13 Bionic équipait déjà les iPhone 11 en 2019, son design avec de grosses bordures est vieillissant et il se recharge encore en Lightning alors que les iPad Air, iPad mini et iPad Pro sont déjà passés à l’USB-C. Mais Apple ne jouera pas le recyclage ad vitam æternam et finira par faire passer cette gamme dans les temps modernes également.

Selon 9to5Mac, l’iPad de 10e génération devrait apporter quelques nouveautés à la tablette la moins chère d’Apple. Au programme, une puce A14 Bionic (celle de l’iPhone 12, apportant 30 % de performances supplémentaires), de la 5G et un port USB-C. Enfin !

L’USB-C apporte de nombreux avantages. Outre le fait qu’il s’agisse d’une connectique universelle que l’on retrouve désormais partout, l’USB-C est également plus rapide que le Lightning et permet l’usage sans dongle d’appareils tiers comme un SSD portable.

L’écran aussi évoluerait légèrement. Toujours selon la même source, « le nouvel iPad d’entrée de gamme sera doté d’un écran Retina de même définition que celui de l’iPad Air ». Rappelons néanmoins que la différence n’est pas flagrante : 2 160 x 1 620 pixels pour l’iPad 9 actuel contre 2 360 x 1 640 pixels pour l’iPad Air. Cela pourrait cependant signifier un élargissement de la zone d’affichage, passant de 10,2 pouces à 10,9 pouces, comme l’iPad Air. On resterait néanmoins sur une dalle LCD très traditionnelle, laissant aux modèles plus onéreux leur large couverture du spectre colorimétrique.

Reste à savoir maintenant si le design changera également pour donner un véritable coup de jeune à l’iPad traditionnel et bazarder définitivement l’ancien design. Autre questionnement de taille : son prix restera-t-il aussi bas ? Rendez-vous en septembre pour le savoir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.