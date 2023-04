Apple Reality Pro : le casque de réalité mixte n’aurait que 2 heures d’autonomie

Le casque de réalité mixte d'Apple n'aurait le droit qu'à deux heures d'autonomie par batterie. Pour palier ce problème, Apple aurait prévu de changer facilement les batteries à la manière d'un appareil photo.

La WWDC d’Apple approche et avec elle, les rumeurs autour du casque de réalité mixte de la marque se multiplient. La dernière en date nous vient une nouvelle fois du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg et relayé par 9To5Mac.

On pense désormais en savoir plus sur la connectique du casque, et sa gestion qui semble très particulière de la batterie.

USB-C et port MagSafe propriétaire

D’après Mark Gurman, le casque aurait deux ports différents. Le premier serait un port USB-C capable de gérer le transfert de données vers ou depuis un Mac ou un PC. C’est une nouvelle fois un signe de l’adoption de l’USB-C par Apple qui semble généraliser ce connecteur sur tous ces nouveaux produits quand ils ne sont pas directement liés à l’iPhone (en attendant l’iPhone 15).

L’autre port serait un connecteur magnétique, probablement prévu pour être nommé MagSafe comme sur les MacBook ou l’iPhone. Ce connecteur permettrait de brancher des batteries externes.

Une batterie externe pour fonctionner

La batterie externe serait obligatoire pour permettre au casque de fonctionner. Elle ressemblerait à l’accessoire déjà proposé sur iPhone pour recharger le téléphone par induction. Une batterie donnerait 2 heures d’autonomie au casque.

Cette astuce de design aurait permis à Apple de créer un casque très léger à porter, mais cela demanderait à l’utilisateur ou l’utilisatrice de garder la batterie externe à proximité, dans sa poche. La batterie et le casque seraient connectés par un câble tressé, ce qui implique d’avoir un fil qui se balade pendant l’utilisation du casque.

Le câble de chargement qui s’insère dans le casque est doté d’un embout rond qui se connecte magnétiquement. Pour éviter que le connecteur ne tombe pendant l’utilisation, il faut le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour le verrouiller. Le câble lui-même se connecte à la batterie, et ces deux éléments ne sont pas séparables.

On imagine que cela permettra aussi de facilement changer de batterie au fil de l’utilisation du casque pour augmenter la taille des sessions. En effet, Mark Gurman parle d’une autonomie estimée à deux heures seulement. Ce qui semble particulièrement faibles pour une session sur l’appareil. Cela s’expliquerait par l’utilisation d’une puce Apple M2 et d’écrans 4K gourmands en énergie. Il faudrait donc s’imaginer changer les batteries régulièrement comme on peut le faire sur un appareil photo.

Pour rappel, le casque d’Apple pourrait être présenté lors de la WWDC le 5 juin et son prix de lancement pourrait dépasser les 3000 dollars.

