Mauvaise nouvelle : les réparations agréées d’iPhone, c’est fini chez Fnac et Darty

Lancé il y a un peu plus d'un an, le programme de réparation d'iPhone, iPad et Apple Watch de Fnac Darty n'existe plus. Pourtant, le service proposé était même agréé par Apple, pour des réparations « officielles ». En cause : un trop grand succès et une rentabilité trop faible.

Le 21 mars dernier, le groupe Fnac Darty lançait son service de réparation de produits Apple agréé par le constructeur, avec sa filiale WeFix. Au total, c’était 350 techniciens dans 120 magasins en France et en Belgique (dont les enseignes Fnac et Darty, mais pas que) qui faisaient partie du réseau de Centres de Services Agrées Apple (CSAA). Mais ce partenariat n’existe plus, comme le révèle MacGeneration.

La fin d’un partenariat avec Apple pour Fnac Darty

C’est un tweet publié par WeFix en réponse à un client qui a mis la puce à l’oreille de nos confrères. On peut y lire que WeFix n’est plus en partenariat avec Apple, ce qui rend indisponibles les pièces officielles du fabricant. Une annonce très discrète donc, alors que certains clients pourraient préférer des pièces provenant directement d’Apple, pour leurs iPhone, iPad ou Apple Watch.

Bonjour, nous ne sommes effectivement plus en partenariat avec Apple, et nous avons une semaine de transition le temps de réalimenter nos stocks de pièces pour réparation. Je suis navré du souci que vous avez rencontré. Maxence — WeFix 📱 (@WeFix_France) April 24, 2023

Selon MacGeneration, « le partenariat entre les deux entreprises a été victime de son succès, nous explique un réparateur travaillant dans une boutique particulièrement fréquentée. » Le média avance qu’« Apple aurait sous-estimé la demande » : les CSAA fournissent en effet des pièces officielles et non des pièces de rechange dites « compatibles ». Cela fait que les coûts de réparation sont plus élevés : à cause de cela, WeFix aurait été moins rentable.

Le problème avec le programme d’agrément de réparations d’Apple

Les clients n’ayant pas nécessairement de couverture AppleCare, le prix des réparations facturé ne peut être trop élevé, auquel cas, ils ne se rendraient pas chez des réparateurs agréés. C’est pourquoi l’équilibre financier à trouver pour WeFix était compliqué. De plus, les Apple Store étant rares en France, les magasins Fnac et Darty proposaient une couverture bien plus grande pour des réparations officielles, surtout dans les moyennes villes.

MacGeneration précise tout de même que certaines boutiques ont récemment reçu de nouvelles pièces originales, tandis que d’autres ne disposent plus que de pièces compatibles. Le média met aussi en avant une forme d’autoritarisme de la part d’Apple, qui aurait des contraintes strictes pour la réparation de ses produits.

