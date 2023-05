Apple Arcade : la liste des 20 nouveaux jeux ajoutés, des Tortues Ninja à Farming Simulator

Un mois de mai particulièrement chargé pour le service de jeux par abonnement d'Apple avec des nouveautés, mais également une bonne partie de titres débarrassés de leurs mécaniques freemium.

Apple tente de relancer son service de jeu en accès illimité Apple Arcade avec une nouvelle salve de titres qui débarquent ce mois-ci. Notez tout de même que si la firme annonce 20 jeux, il ne s’agit pas en majorité de nouveauté, mais de jeux relativement anciens qui se retrouvent sans leurs achats intégrés, ceux-ci sont reconnaissables grâce au sigle « + ». On retrouve tout même quatre nouveaux jeux entièrement originaux, dont un exploitant la licence Teenage Mutant Ninja Turtle (Tortues Ninja).

Les nouveaux jeux Apple Arcade en mai :

TMNT Splintered Fate

Disney SpellStruck

WHAT THE CAR?

Cityscapes: Sim Builder

Chess Universe+

Disney Coloring World+

Disney Getaway Blast+

Farming Simulator 20+

Getting Over It+

Hill Climb Racing+

Iron Marines+

Kingdom Two Crowns+

LIMBO+

My Town Home – Family Games+

Octodad: Dadliest Catch+

PPKP+

Snake.io+

Temple Run+

Time Locker+

Very Little Nightmares+

TMNT Splintered Fate a clairement des airs de roguelike façon Hades, mais dans l’univers des célèbres tortues. L’action du jeu se déroule toujours dans les rues de New York avec la plupart des personnages bien connus de la série comme April O’Neil, Metalhead ou Casey Jones. Comme pour Hades, le jeu offre une progression évolutive ainsi qu’une part d’aléatoire comme la disposition des pièces et les boss qui changent d’attaque à chaque partie. Le jeu est développé par Super Evil Megacorp, le même studio à l’origine de titres mobiles à succès comme un certain Vainglory.

Vous aimez Disney et le Scrabble ? Alors vous apprécierez surement Disney SpellStruck qui combine l’univers du Studio avec le célèbre jeu de société. Le concept parle de lui-même donc, mais le jeu incite à la complétion avec des personnages à débloquer ainsi que de nouvelles grilles au fur et à mesure de sa progression et des dizaines de défis à compléter. Un mode multijoueur en ligne en 1v1 est aussi au programme. Une belle façon de tester son orthographe, en particulier pour les plus jeunes et un titre parfait à jouer sur Ipad.

WHAT THE CAR? est un titre un peu plus barré, mais aussi plus ambitieux. Il s’agit d’un jeu de course absurde dans lequel vous incarnez une voiture avec des jambes, oui. Avec un visuel cartoon très réussi, on parcourt des centaines de niveaux / circuits avec des capacités variées que l’on ne naturellement pas dans les jeux de courses classiques avec des sauts en jetpack ou de l’escalade sur les murs. Bref, un jeu bien barré qui mérite le coup d’oeil.

Enfin, les amateurs de City Building seront comblés avec Cityscapes: Sim Builder. Le jeu est développé par Magic Fuel Games, un studio composé d’une bonne partie d’anciens développeurs de chez Maxis (SimCity, Les Sims). On a donc l’assurance que le jeu est particulièrement complet et ambitieux. Le but reste cependant inchangé, il s’agit de créer puis de gérer sa ville en prenant en compte son économie, ses aléas climatiques et la circulation des personnes, des véhicules et des énergies. Voilà un titre parfait pour être joué sur Mac comme à l’ancienne.

Tous ces jeux sont généralement disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et iPod. Ils peuvent, pour certains, être joués avec une manette.

