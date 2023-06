Apple Vision Pro : un système restrictif protégera votre vie privée des caméras

Dans le cadre d'un document transmis aux développeurs, Apple explique comment il compte gérer l'accès des applications tierces aux nombreuses caméras de son casque Vision Pro.

Avec ses 12 caméras, ses 5 capteurs (dont un module LiDAR) et ses 6 micros, l’Apple Vision Pro a tout ce qu’il faut, sur le papier, pour nuire considérablement à la vie privée. Une objection qu’Apple a évidemment vu venir, et pour laquelle elle semble d’ores et déjà avoir mis des choses en place. Dans un document fourni aux développeurs à la suite de sa dernière WWDC, la firme détaille les grandes lignes d’un système qu’elle souhaite employer pour préserver la vie privée des utilisateurs de son casque de réalité mixte… en dépit de ses nombreuses caméras.

Comme le souligne 9to5Google, il s’agit là d’un enjeu important pour l’Apple Vision Pro, puisque ce dernier est conçu pour permettre d’exécuter de nombreuses applications iPhone et iPad dès sa sortie en début d’année 2024. Et parmi elles, des applications tierces qu’Apple a bien l’intention d’encadrer.

Seuls les logiciels Apple auront accès à votre environnement

« Quand les applications demandent d’accéder à la caméra et au microphone, il faut s’attendre à ce que les valeurs renvoyées soient différentes de celles de l’iPad et de l’iPhone », commence par expliquer Apple dans le document évoqué plus haut, consulté par UploadVR.

« Lors de la demande d’accès au microphone, les applications reçoivent l’accès à un seul microphone, situé à l’avant de l’appareil. Lorsqu’elles demandent la disponibilité de l’appareil photo, les applications obtiennent l’accès à deux appareils photo. La caméra arrière renvoie alors un cadre de caméra noir avec un glyphe d’absence de caméra (…). Et lorsqu’elles recherche une caméra frontale, les applications ont accès à une seule caméra composite », poursuit Apple avant d’ajouter que « si aucune Persona virtuelle n’est trouvée sur un appareil, aucun cadre de caméra ne sera renvoyé aux applications ».

Ce phrasé destiné aux développeurs est un peu bourratif, mais ce qu’il faut retenir c’est que les applications tierces seront limitées dans leur accès aux caméras, et que ces accès seront différenciés. Comme le résume UploadVR, dans le cadre d’une demande d’accès à la caméra selfie, par exemple, VisionOS renverra l’image de votre avatar 3D (la fameuse « Persona » que vous pouvez voir juste au-dessus). C’est cet avatar qui sera notamment affiché lors d’échanges en visio sur Zoom, par exemple.

Dans le cas d’une demande d’accès à la caméra arrière, VisionOS renverra cette fois un flux noir avec une icône « pas d’appareil photo » au centre. Cette solution permettra de s’assurer que l’application fonctionne sans planter, mais empêchera par contre de prendre des photos avec cette même application. Il sera par ailleurs impossible aux développeurs de cette application de créer leurs propres solutions de vision par ordinateur en exploitant d’éventuelles images filmées par cette caméra arrière.

Cela ne veut toutefois pas dire que les développeurs ne pourront pas du tout développer d’applications capables d’utiliser le monde réel en arrière-plan (et heureusement), mais ces derniers devront uniquement se contenter des API conçus par Apple les informant sur les surfaces et les meubles présents dans l’environnement de l’utilisateur.

Les vraies images capturées en direct, elles, ne seront a priori accessibles qu’aux applications et logiciels d’Apple. Un moyen de protéger la vie privée des utilisateurs du Vision Pro, certes, mais aussi d’assurer à Apple le maintient d’un écosystème logiciel relativement fermé. On peut en effet imaginer que les applications et fonctionnalités les plus abouties du casque… seront celles du géant de Cupertino.

