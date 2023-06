iPhone 15 : bonne nouvelle à l’horizon si vous comptez l’acheter dès sa sortie

En plus d'être optimiste, Apple serait aussi prévoyant. Comptant sur des ventes importantes pour l'iPhone 15, la marque aurait déjà enclenché la production massive de ses prochains smartphones afin d'éviter tous problèmes d'approvisionnement et ne pas faire attendre celles et ceux qui voudront acheter les produits dès que possible.

Les différents iPhone 15 font évidemment partie des smartphones les plus attendus de 2023. Or, cette année, Apple veut mettre toutes les chances de son côté et éviter les soucis d’approvisionnement qu’il avait rencontrés en 2022 et qui avaient rallongé les délais de livraison des iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Selon le média IT Home — relayé par PhoneArena –, Apple aurait lancé, auprès de ses fournisseurs, la production des composants de l’iPhone 15 plus tôt que l’année dernière. Ainsi, les premiers produits seraient prêts dès le courant du mois de juillet. L’idée, pour la marque américaine, serait de faire d’assurer un stock suffisant pour des ventes qui s’annonceraient plus importantes que sur les deux précédentes générations.

Apple est optimiste

En effet, toujours d’après IT Home, l’optimisme régnerait chez Apple qui prévoirait 89 millions de livraisons pour les iPhone 15 contre une estimation de 78 millions d’exemplaires pour les iPhone 14. Or, pour atteindre un tel objectif, il faut évidemment éviter, autant que possible, les problèmes logistiques sur la ligne de production et d’approvisionnement.

Du côté des utilisateurs et des utilisatrices les plus impatients, il s’agirait d’une bonne nouvelle. Nombre de fans de la marque tendent en effet à se procurer les nouveaux produits dès que possible. Pour l’iPhone 15, toutes ces personnes devraient donc pouvoir mener à bien leurs achats sans avoir à craindre un rallongement des délais.

