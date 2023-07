Le MacBook Air M2 continue à s’améliorer après l’achat avec l’arrivée du Bluetooth 5.3

Dans une manœuvre surprenante, Apple a annoncé la mise à niveau du Bluetooth pour les utilisateurs de MacBook Air 13 pouces équipés de la puce M2. Bien que ces machines étaient initialement compatibles avec Bluetooth 5.0, elles sont maintenant capables de supporter le Bluetooth 5.3, mettant ainsi ce modèle en phase avec la version 15 pouces récemment commercialisée.

Apple vient de surprendre les utilisateurs de MacBook Air 13 pouces équipés de la puce Apple M2. Alors qu’initialement compatible avec Bluetooth 5.0, le géant de Cupertino a annoncé que sa machine sera désormais compatible avec Bluetooth 5.3, l’alignant sur les caractéristiques de la version 15 pouces récemment mise sur le marché.

Pour rappel, depuis septembre 2022, tous les nouveaux modèles de Mac, iPhone, iPad Pro et Apple Watch, ainsi que les AirPods Pro de deuxième génération, prennent en charge le Bluetooth 5.3.

Bluetooth 5.3 : qu’apporte-t-il de plus ?

Le Bluetooth 5.3, selon le site officiel de Bluetooth, offre des améliorations substantielles par rapport à sa version précédente. En plus d’une vitesse de transfert améliorée et d’une connectivité plus stable, cette version assure une gestion optimisée de la consommation énergétique, permettant une autonomie prolongée de l’appareil.

Pour les utilisateurs, cela signifie, du moins en théorie, moins de déconnexions, moins de latence, une portée améliorée et une durée de vie de la batterie allongée.

Une mise à niveau technique rétroactive : un fait rare

Il est plutôt inhabituel qu’un appareil électronique bénéficie, après sa sortie, d’une mise à jour augmentant ses capacités techniques. En général, les mises à jour servent à corriger des problèmes de fonctionnement, améliorer la sécurité ou ajouter de nouvelles fonctionnalités logicielles, mais rarement à augmenter les performances techniques de l’appareil.

Ce geste d’Apple pourrait bien être une stratégie pour conserver la compétitivité du MacBook Air M2. Ou, peut-être, un avant-goût des surprises que la firme californienne nous réserve pour l’avenir. Un MacBook Air qui continue à s’améliorer après l’achat, c’est un concept qui pourrait bien séduire plus d’un utilisateur.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).