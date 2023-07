Quelles sont les premières applications que vous avez téléchargées sur votre iPhone ?

Voici déjà 15 ans que l'App Store d'Apple a été lancé. Remontons le temps, revivez vos premiers téléchargements.

C’est une véritable révolution dans le monde du numérique que nous avons vécue avec l’App Store d’Apple. En 15 ans, cette plateforme a changé radicalement notre rapport à la technologie, rendant l’utilisation des smartphones plus intuitive, plus amusante et plus performante. Que vous soyez un aficionado des produits Apple ou non, il y a de fortes chances que vous vous souveniez de la première application que vous avez installée sur votre iPhone ou iPod Touch.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’Apple a pensé à tout pour vous aider à raviver ces souvenirs. En effet, l’App Store dispose d’une section « Acheté » qui permet non seulement de retélécharger facilement des applications, mais qui fait aussi office de registre historique de presque toutes les applications que vous avez déjà achetées ou installées sur vos appareils. Qu’elles soient gratuites ou payantes, toutes vos applications y sont recensées.

Comment retrouver la liste de vos apps téléchargées ?

Pour retrouver vos applications d’antan, rien de plus simple. Ouvrez l’App Store, appuyez sur l’icône de votre compte située dans le coin supérieur droit, accédez à la section « Achats » et faites défiler vers le bas. Mais attention, certaines exceptions existent : les applications qui ont été entièrement supprimées de l’App Store n’y apparaîtront pas. De même, les applications qui n’ont pas été mises à jour pour les appareils 64 bits y seront bien présentes, mais vous ne pourrez pas les réinstaller. Elles apparaîtront en grisé.

À titre personnel, la première application que j’ai téléchargée le 20 juillet 2008 était iTunes Remote, toujours disponible à ce jour. C’était une application qui permettait de contrôler iTunes à distance. Ensuite sont arrivées Facebook, Moo (une drôle de boîte à meuglements), Shazam (racheté depuis par Apple), Soundhound (un concurrent de Shazam) et bien sûr, de nombreux jeux. Je me souviens également de l’application Flashlight qui, à une époque où l’interface d’Apple ne permettait pas d’utiliser simplement le flash LED en tant que lampe torche, était très pratique. Grâce à un petit message sur Threads, j’ai pu découvrir les applications préférées de la communauté : Last.fm, Evernote, Deezer… Des pionniers du monde des applications, véritables pépites.

Et tandis que nous célébrons cet anniversaire, notons que l’avenir d’Apple s’annonce plein de défis. En effet, la marque à la pomme va devoir gérer l’arrivée du sideloading, la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store, suite à une nouvelle législation européenne. Cette dernière, qui entrera en vigueur à partir de mars 2024, devrait marquer un tournant majeur dans l’histoire de l’App Store et de l’écosystème d’Apple en général.

