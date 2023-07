En 2023, le premier iPhone (4 Go) coûte 120 fois plus cher que l’iPhone 14 Pro Max (1 To)

Avec une mise à plus de 158 000 dollars qui se traduit par un prix de vente final dépassant les 190 000 dollars, cet iPhone originel de 2007 doté de 4 Go de stockage a explosé tous les records aux enchères. Un tarif fou qui se justifie essentiellement par la rareté et l'excellente conservation du produit, celui-ci n'ayant jamais été déballé.

Plus de 190 000 dollars. C’est le prix qu’une personne anonyme a déboursé pour acquérir un iPhone de première génération doté de 4 Go de stockage et conservé en parfait état dans sa boîte encore scellée. Un tarif démentiel que l’on peut voir afficher en gros sur le site de LCG Auctions : « vendu à 190 372,80 $ ».

Cette vente aux enchères a démarré le 30 juin 2023 avec une mise initiale de 10 000 dollars. LCG Auctions prévoyait que la vente serait actée entre 50 000 et 100 000 dollars. Le résultat final dépasse donc largement ces estimations. Comme l’explique 9to5Mac, les dernières heures de cette vente, qui se clôturait le 16 juillet, ont été très mouvementées avec une mise passant très rapidement de 67 000 à 158 644 dollars. À cette somme s’ajoutent les quelque 20 % de commission pour la plateforme d’enchères et on atteint ainsi les 190 372,80 dollars.

Pour le dire autrement : cet iPhone de 2007 vaut, de fait, 158 644 dollars et a coûté 190 372,80 dollars.

Un iPhone en parfait état

Dans la description du lot, LCG Auctions ne manquait pas d’adjectifs mélioratifs pour vanter les mérites de cet iPhone : « un modèle 4 Go extrêmement rare, scellé en usine, dans un état exceptionnel ». Il était notamment bien précisé que le téléphone était « neuf » et « jamais activé ».

Autant d’éléments qui font forcément monter les enchères, même si on peut évidemment être surpris par la somme finale faramineuse.

Jusqu’à 120 fois plus cher que le plus cher des iPhone

Rappelons en effet que cet iPhone originel à 4 Go de stockage coûtait 499 dollars à sa sortie. La mise de 158 644 est donc presque 318 fois plus élevée. Pour continuer avec les comparaisons folles, sachez que l’iPhone 14 Pro Max de 1 To s’affiche aujourd’hui à 1599 dollars aux États-Unis. En d’autres termes, l’iPhone de première génération vaut apparemment 99 fois plus cher que le modèle le plus onéreux de la génération actuelle.

Si on considère le tarif final — intégrant la commission de 20 % –, c’est quasi 120 fois plus cher ! Autant de nombres qui prouvent à quel point la vente de vieux smartphones devenus rares est devenue un juteux business.

