Les nouveaux iPad n’arriveraient pas cette année

Le programme de fin d'année d'Apple se serait drôlement allégé. Non seulement la marque ne dévoilerait pas ses nouveaux MacBook M3, mais elle ferait aussi l'impasse sur de nouvelles tablettes.

On pensait le programme d’Apple pour la fin de l’année plus chargé que cela. Après une keynote de septembre où l’iPhone 15 serait à l’honneur, on attendait un automne placé sous le signe des MacBook et des iPad.

C’est ce que la marque nous avait déjà proposé les années précédentes, notamment en 2020 où elle avait organisé mois après mois des conférences pour chaque famille de produits. L’idée d’une conférence en octobre 2023 avec une vague de nouveaux produits semble toutefois prendre du plomb dans l’aile. Dernière indiscrétion en date : Apple ne proposerait pas de nouvel iPad avant la fin de l’année.

Pas d’iPad, pas de MacBook, pas de conférence ?

C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui a publié cette idée sur X (anciennement Twitter). Il estime qu’Apple ne devrait pas commercialiser de nouveaux produits iPad en 2023. Il faudrait donc attendre 2024 avant de découvrir une nouvelle version de l’iPad Air ou de l’iPad mini dont le renouvellement était espéré pour la fin 2023.

On apprenait plus tôt dans la même semaine que la puce Apple M3 aurait également repoussée à 2024. Cela laisse donc peu de candidats pour un lancement de nouveautés à l’automne, et encore moins de nouveautés suffisamment intéressantes pour justifier une conférence.

Si les iPad et les MacBook M3 font vraiment l’impasse sur la fin de l’année, on peut encore espérer un passage à la puce M2 pour l’iMac, avec peut-être une transition vers l’USB-C pour la Magic Mouse et le Magic Keyboard. Une annonce directement sur le site d’Apple ou à travers un communiqué de presse sera amplement suffisante. En l’état, on a de plus en plus de mal à croire à une autre conférence Apple après sa keynote de septembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.