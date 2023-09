Apple M3 : les nouveaux MacBook auraient du retard

Attendus à l'origine dès le mois prochain, les Macbook avec puce M3 pourraient finalement n'arriver qu'en 2024. D'autres Mac seraient bien présentés par Apple en octobre.

Tous les regards sont braqués vers la soirée du 12 septembre 2023 chez Apple où la firme devrait dévoiler son iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et de nouveaux AirPods. Mais la firme prépare aussi un autre évènement pour l’automne, comme elle en a désormais l’habitude. Cette seconde conférence devrait être dédiée à l’iPad et au Mac.

Pas d’Apple M3 au programme ?

Alors que l’on pensait tout savoir de cette nouvelle gamme de Mac avec en son centre la nouvelle puce Apple M3 gravé avec le procédé TSMC N3 grâce aux indiscrétions du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, voilà qu’une nouvelle source remet tout en question.

En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste dans l’observation des lignes d’approvisionnement d’Apple ne croit pas en la sortie d’une puce M3 en 2023. Les nouveaux MacBook seraient donc prévus pour 2024.

La chose est plausible, car Apple doit encore renouveler certains appareils de son catalogue avec une puce M2. La marque n’a donc pas totalement intérêt à dévoiler dès maintenant la puce M3 qui casserait l’effet nouveauté.

Par exemple, Apple pourrait présenter en octobre un nouvel iPad Air équipé d’une Apple M2 ou faire progresser l’iMac toujours bloqué avec une puce M1.

Contrairement au passage de la puce M1 à M2, dont le gain de performances était assez léger, la transition vers la puce M3 devrait davantage marquer le changement de génération. L’utilisation du procédé TSMC N3 devrait permettre de grandement augmenter les performances à consommation égale, ou de diminuer la consommation. Apple pourrait également proposer certains changements au niveau de l’architecture et augmenter une nouvelle fois le nombre de cœurs.

Si la firme repousse bien cette sortie à 2024, on peut se demander quel sera son calendrier pour cette nouvelle année. On attendait en effet déjà la présentation d’une nouvelle gamme de MacBook Pro et d’iPad Pro pour le printemps 2024 équipé en puces M3 Pro et M3 Max.

