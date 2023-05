Les futurs Mac d’Apple : un aperçu avec la puce M3 Pro attendue

Apple serait déjà en train de tester ses puces M3, alors même que la sortie de ses prochains Mac M2 est imminente. Selon Mark Gurman, un expert reconnu sur les questions liées à Apple, les tests seraient réalisés sur des applications tierces pour garantir la compatibilité avec l'écosystème logiciel d'Apple.

La prochaine conférence mondiale des développeurs d’Apple, mieux connue sous le nom de WWDC, aura lieu du 5 au 9 juin. Mais ici, il n’est pas question de cette conférence, les rumeurs visent plus loin.

Alors qu’Apple se prépare à lancer ses prochains Mac M2, dont un MacBook Air M2 15 pouces selon les rumeurs, la firme américaine accélèrerait déjà les tests des puces M3. Selon Mark Gurman, que l’on ne présente plus, Apple aurait commencé à tester les Mac de prochaine génération avec les puces M3, les testant avec des applications tierces pour garantir la compatibilité avec son écosystème logiciel.

12 cœurs CPU, 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire unifiée

Selon les données recueillies par un développeur de l’App Store, au moins une version du M3 est en cours de test avec 12 cœurs CPU, 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire unifiée. Le CPU, le processeur principal de la puce, serait composé de six cœurs haute performance qui gèrent les tâches les plus intensives et de six cœurs d’efficacité qui interviennent pour les opérations nécessitant moins de puissance.

Cette puce serait testée dans un futur MacBook Pro haut de gamme avec le prochain macOS 14.0. A première vue, il pourrait s’agir de la puce Apple M3 Pro attendue l’année prochaine. Le M3 Pro en test aurait donc deux cœurs CPU économes en énergie et deux cœurs graphiques de plus que le M2 Pro.

Il est important de souligner que même si ces informations proviennent de Mark Gurman, l’un des spécialistes les plus reconnus en matière d’Apple, elles n’en restent pas moins des rumeurs. Apple est connue pour sa discrétion et sa capacité à changer de cap rapidement. La puce M3, bien que testée, n’est donc pas nécessairement celle qui sera intégrée dans les prochains MacBook Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.