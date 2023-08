AirPods et AirPods Pro : Apple dévoilerait une nouvelle version avec l’iPhone 15 et c’est logique

D'après le journaliste Mark Gurman, Apple préparerait une nouvelle gamme d'écouteurs AirPods pour le lancement des iPhone 15. Un changement parfaitement attendu.

On sait désormais qu’Apple va lancer sa nouvelle gamme d’iPhone le 12 septembre 2023 au soir. La marque a envoyé ses fameuses invitations aux journalistes et influenceurs triés sur le volet. La grande nouveauté attendue cette année est le passage de l’iPhone à l’USB-C en lieu et place du Lightning. C’est le second changement de connecteur de l’histoire de l’iPhone, après le passage du port dock 30 broches au Lightning en 2012.

Mais l’iPhone n’est pas le seul appareil qu’Apple doit renouveler. Au fil des années, la marque a intégré son connecteur Lightning à de nombreux produits : le magic keyboard, la magic mouse, mais aussi le boitier de recharge des écouteurs AirPods. Avec la disparition du Lightning sur iPhone et iPad, la marque devrait très logiquement passer à l’USB-C sur l’ensemble de ses produits. Reste à connaitre le calendrier.

Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, semble avoir une idée sur la question.

Une mise à jour pour les AirPods

L’essentiel de la conférence sera dédié à l’iPhone 15 d’une part et aux nouvelles Apple Watch Ultra 2 et Series 9 d’autre part. Cependant, c’est bien lors de la conférence du 12 septembre qu’Apple devrait présenter une nouvelle version de ses écouteurs AirPods.

Il est peu probable que la firme mise sur de nombreuses nouveautés à ce stade. Par exemple, les AirPods Pro 2 ont seulement 12 mois sur le marché, et la marque aime patienter entre les changements de génération. Cependant, Apple devrait a minima dévoiler une nouvelle version de ses écouteurs avec un boitier de recharge en USB-C. Les écouteurs ne changeraient pas, mais le boitier si. Il sera sans doute possible de l’acheter séparément. Espérons qu’Apple n’en profitera pas pour faire grimper les prix.

Pour ce qui est des périphériques pour Mac, on peut penser que le fabricant attendra un événement dédié à l’iPad et au Mac pour renouveler ses accessoires. D’après les rumeurs, un tel événement serait prévu pour le mois d’octobre afin de lancer les premiers appareils équipés d’une puce Apple M3.

