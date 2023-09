iPhone 14 : Apple gâche le gros point fort de son propre smartphone

L'iPhone 14 voit sa note de réparabilité auprès d'iFixit passer de 7/10 à 4/10. En cause : les verrous logiciels imposés par la firme à la pomme sur les pièces.

L’iPhone 14 avait une chose pour lui et une seule par rapport à l’iPhone 13 : une réparabilité plus élevée. En effet, si l’iPhone 14 nous avait déçus par sa très grande proximité avec son prédécesseur, justifiant même l’achat du 13 par rapport au 14, nous avions noté que les personnes soucieuses d’effectuer un achat long terme pourrait le préférer.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur iPhone en 2023 ? Nos conseils pour choisir le bon

À la surprise générale, juste après le lancement de l’iPhone 14, iFixit avait révélé qu’Apple avait complètement retravaillé l’intérieur, le rendant démontable tant par la face avant que la face arrière, un argument qui change tout à l’achat.

Près d’un an plus tard, c’est encore iFixit qui s’intéresse de près à cet iPhone 14, mais ce coup-ci, pour annoncer dans un post de blog qu’il n’est plus si réparable. Sa très bonne note de 7/10, la meilleure depuis l’iPhone 7, est passée à 4/10 selon le site spécialisé dans la réparabilité des objets électroniques.

L’appariement des pièces montré du doigt

Pour en arriver là, iFixit a écouté la communauté des réparateurs indépendants qui n’avait pas apprécié leur excellente note. « Quand nous avons attribué une note élevée à l’iPhone 14, la communauté s’est rebiffée. En toute franchise, ils avaient raison, et nous tenons à remercier nos lecteurs pour leur aide à responsabiliser les fabricants. »

Le site revient sur cet imbroglio de façon très claire, expliquant avoir « attribué avec beaucoup d’enthousiasme une note solide, grâce à son design interne innovant, facilitant les réparations. » L’entreprise avoue s’être peut-être un peu emportée. S’ils restent de « grands fans » de ce design interne, ils avouent aujourd’hui que « la réalité a rattrapé ce doux rêve pour ceux qui se sont essayés à la réparation iPhone. »

En cause, l’appariement des pièces, une pratique qui désigne « les verrous logiciels dont se servent les fabricants d’électronique pour empêcher le grand public, les adeptes du DIY et les centres professionnels de réparation de changer les pièces », écrit iFixit.

Ils ajoutent : « une grande partie des principales réparations iPhone de modèles récents nécessite l’approbation d’Apple. Vous devez acheter des pièces iPhone par l’intermédiaire de leur système, puis faire valider la réparation par un système de tchat. Dans le cas contraire, vous serez confronté à des fonctionnalités limitées ou manquantes, des blocages ainsi qu’à des avertissements gênants. »

Parcours du combattant

Pour travailler dans le carcan d’Apple, les réparateurs doivent se « soumettre à cinq ans d’audits » et « envoyer à Apple les informations personnelles de leurs clients ». Résultat, certains jettent l’éponge, découragés.

C’est cela qu’a voulu refléter iFixit en revoyant son système de notation. « À présent que nous avons passé l’iPhone 14 au crible de notre nouvelle grille d’évaluation, le tableau n’est plus aussi rose. Le nouveau score de 4/10 de l’iPhone 14 témoigne du fait que les particuliers et les ateliers de réparation indépendants se heurtent à des limitations rédhibitoires lorsqu’ils tentent de réparer l’appareil. »

Face à ce changement, disons-le clairement : l’iPhone 14 perd son principal argument de vente face à l’iPhone 13. Il n’y a désormais plus aucune raison de le préférer à son prédécesseur. Ajoutons que si vous cherchez à faire un achat long terme et que vous en avez les moyens, l’achat d’un iPhone 15 peut être intéressant avec le passage à l’USB-C.