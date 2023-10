L’UE s’attaque à iMessage : les points importants de l’enquête

Les régulateurs européens enquêtent actuellement pour déterminer si Apple et son application de messagerie instantanée iMessage doivent, ou non, se conformer au Digital Market Act entré en vigueur en fin d’année dernière.

Les fameuses bulles bleues et bulles vertes d’iMessage, qui distinguent actuellement les échanges entre iPhone des conversations avec les appareils Android, sont-elles légales en Europe ? Avec l’adoption en novembre 2022 du Digital Market Act (ou DMA, le nouveau cadre législatif de régulation des plateformes numériques), les régulateurs européens vont peut-être avoir les armes pour se pencher sur la question.

Plus précisément, et d’après Reuters, la Commission européenne aurait ouvert une enquête visant à déterminer si la plateforme d’Apple doit, ou non, se conformer au DMA. Une enquête qui ne concerne d’ailleurs pas qu’Apple, puisque le cas de Microsoft est également examiné, eu égard à ses pratiques sur Bing, Edge et sa régie publicitaire Microsoft Advertising.

Quand l’UE cherche les moyens de contre-attaquer

Ouverte en septembre, cette investigation intervient après qu’Apple et Microsoft ont contesté, il y a quelques mois, le droit de la Commission européenne de régir ces quelques services au travers de son nouvel environnement législatif.

D’après les informations de Reuters, les enquêteurs de la Commission cherchent notamment à déterminer l’importance d’iMessage face aux applications de messagerie concurrentes. Pour ce faire, les régulateurs antitrust veulent d’abord estimer la taille de la base d’utilisateurs d’iMessage et savoir si les utilisateurs professionnels utilisent iMessage pour quelque chose en particulier. De même, la manière dont iMessage s’intègre dans l’activité globale d’Apple est analysée, lit-on.

Pour l’instant, nous n’en savons pas plus, mais l’UE promet de donner son verdict sous cinq mois. En d’autres termes, nous devrions en apprendre plus d’ici janvier ou février 2024. Si les régulateurs européens estiment qu’iMessage doit bien se conformer au DMA, il y aura alors fort à parier que le service, tel qu’on le connaît, sera contraint d’évoluer… au moins sur le vieux continent.

Rappelons que ce ne serait pas la première fois que l’Europe fait plier Apple. Récemment, le cadre législatif de l’UE a par exemple contraint le géant californien à abandonner peu à peu sa connectique propriétaire Lightning au profit de l’USB-C. Un changement forcé qui a même impacté le produit le plus populaire de la marque : l’iPhone, avec les derniers iPhone 15.