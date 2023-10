Samsung et Google s’allient contre Apple sur un sujet épineux

Samsung a publié une courte vidéo mettant en scène le désaccord sur les RCS entre Apple et les constructeurs Android. La firme coréenne prend clairement le parti de Google.

Le RCS. Trois lettres qui signifient Rich Communication Services (Services de communication enrichis) et derrière lesquels s’écharpent Apple et Google depuis des années. Pour résumer la situation : il s’agit d’un protocole de messagerie qui enrichit les conversations et les chiffrent, et donc les protège au passage.



« Ils veulent nous maintenir séparés »

Présent sur la plupart des smartphones Android, il est toutefois absent des iPhone, Apple s’appuyant sur son propre protocole présent dans iMessage. Résultat : quand un utilisateur Android communique dans une conversation iMessage, toutes les fonctionnalités, y compris le chiffrement, sont désactivées. L’utilisateur Android débarquant sur iMessage passe alors pour venant d’un autre siècle. Mais la réciproque est aussi vraie pour un utilisateur d’iPhone arrivant sur une conversation en RCS.

Samsung a publié une vidéo pour souligner cette réalité. On y lit une conversation par SMS entre deux adolescent·e·s où l’emphase est mise sur le gouffre que crée entre eux le RCS.

« Je déteste que ce soit comme ça. Tu ne pourrais pas simplement en parler à tes parents », écrit l’adolescent·e qui écrit le premier message. En réponse, iel reçoit de la part d’une dénommée Juliet : « J’ai essayé, mais ils veulent nous maintenir séparés. Je ne comprends juste pas. » Réponse de notre protagoniste : « Qu’est-ce que le vert leur a fait ? Nous sommes des bulles aussi. » Une véritable tragédie Shakespearienne.

Ici, la pub fait référence à l’expression « Bulle verte versus bulle bleue », populaire aux États-Unis. Sur l’interface d’iMessage, les messages envoyés par un·e utilisateur·rice Android apparaissent en vert. On comprend donc que le personnage principal de la vidéo utilise Android et ne peut pas communiquer comme il le souhaite avec la dénommée Juliet. Celle-ci conclut la conversation : « Et absolument tout le monde veut nous voir réunis. » Ici, on peut lire tout le monde comme tous les concurrents d’Apple qui pressent la firme de Cupertino d’accepter de passer au RCS.

Google est loin d’être seul dans ce combat et de nombreuses voix dans l’industrie se sont placées du côté de Google. Même Mark Zuckerberg a apporté son soutien à Google. Samsung, allié historique de la firme de Mountain View est venu apporter sa pierre à l’édifice, mais il serait très étonnant qu’Apple cède comme ils ont pu le faire sur l’USB-C. En 2022, interrogé sur la question, Tim Cook avait déclaré : « Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus, sur ce sujet. » Et d’ajouter qu’il préférait « convertir à l’iPhone ». Au moins, le message, même sans RCS, est très clair.