Tout le monde tape sur iMessage, même Mark Zuckerberg

iMessage est vivement critiqué depuis longtemps pour son manque d'interopérabilité, mais aussi pour la protection des données de ses utilisateurs. Une blague devenue tellement grosse de même Mark Zuckerberg se permet de taper sur l'application de messagerie d'Apple pour faire la promotion de WhatsApp.

Mark Zuckerberg laveson linge sale en public. Pour communiquer à propos de WhatsApp et notamment sur le volet de la protection des données des utilisateurs, il n’hésite pas à taper sur iMessage.

Tacler iMessage pour faire la promotion de WhatsApp : la stratégie de Mark Zuckerberg

Dans une publication Instagram postée récemment par Mark Zuckerberg, on voit une affiche publicitaire géante, placée à Pennsylvania Station à New-York, à propos de WhatsApp. Elle fait référence au débat « bulle bleue » ou « bulle verte », soit respectivement à l’application iMessage et aux SMS, répandu surtout aux États-Unis. L’affiche prend cela à contrepied en parlant de « bulle privée », qui fait référence au chiffrement de bout en bout des messages sur WhatsApp, activé par défaut depuis 2016.

Dans la description de son post Instagram, Mark Zuckerberg développe :

« WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage, avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne sur les iPhone et Android, y compris les discussions de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également faire disparaître tous les nouveaux chats en appuyant sur un bouton. Et l’année dernière, nous avons également introduit les sauvegardes chiffrées de bout en bout. Autant de fonctionnalités qu’iMessage ne possède toujours pas. »

Ce n’est pour autant pas la seule critique adressée à l’application de messagerie d’Apple. Depuis de nombreux mois, Google met la pression à Apple pour que ce dernier fasse passer iMessage au protocole de messagerie RCS, quitte à se servir du dernier album de Drake, sans succès pour le moment.

WhatsApp n’est pourtant pas un exemple en matière de protection des données

Meta a mis en place une campagne de communication aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, comme à Piccadilly Circus, pour promouvoir les fonctionnalités de confidentialité de WhatsApp. Cependant, Meta n’est pas l’entreprise la plus réputée en matière de confidentialité des données des utilisateurs, surtout depuis le scandale Cambridge Analytica. Cela alors même que de plus en plus d’internautes y portent une attention accrue.

L’année dernière, une enquête révélait que Meta aurait accès à une partie des messages échangés dans WhatsApp, même avec le chiffrement de bout en bout activé. De même pour les sauvegardes sur Google Drive qui seraient vulnérables, bien que dans ce cas-là ce soit Google qui soit mis en cause.

