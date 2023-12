Comment Apple veut rendre inutile le vol d’iPhone

Se faire voler son iPhone peut être une expérience frustrante et stressante. Apple veut dissuader les voleurs avec cette nouvelle fonction.

Imaginez, vous vous baladez tranquillement sur les Grands Boulevards à Paris, et soudain, votre iPhone disparaît. C’est ce qui m’est arrivé avec mon iPhone X.

L’application Localiser peut aider, même si le téléphone est éteint, mais ça ne suffit pas toujours. Les voleurs sont malins, ils connaissent les astuces pour déverrouiller un iPhone en récupérant frauduleusement le mot de passe du compte Apple. Pendant trois mois, j’ai reçu des SMS louches, des appels aussi, avec du scam, mais j’ai tenu bon, et mon iPhone X, bien que faisant le tour de l’Europe, est resté bloqué. Mais, beaucoup de gens se font avoir.

Le Wall Street Journal a révélé qu’Apple s’attaque enfin à ce problème. Ils ont développé une nouvelle fonctionnalité pour renforcer la sécurité des iPhone et rendre la vie dure aux voleurs.

Pour aller plus loin

Comment sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC ? Le guide ultime !

La nouvelle arme d’Apple : Protection contre le vol d’appareil

Cette nouveauté, c’est la Protection contre le vol d’appareil (Stolen Device Protection). Prévue pour iOS 17.3, elle sera testée par les bêta-testeurs dès mardi. Apple nous dit : « Activez-la, et vous serez plus en sécurité ». En gros, si vous n’êtes pas chez vous ou au boulot, votre iPhone se barricade.

Une fois activée, cette fonction restreint l’accès à certains paramètres de l’iPhone lorsque vous êtes loin d’un lieu familier, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Cela rend plus difficile pour les voleurs d’accéder à certaines fonctionnalités ou informations sensibles.

Si un voleur tente de changer votre mot de passe Apple ID, et si vous êtes loin d’un lieu familier, votre iPhone exigera une identification biométrique (Face ID ou Touch ID) et imposera un délai d’une heure avant de pouvoir effectuer cette action. Après ce délai, une nouvelle confirmation biométrique est nécessaire.

Pour accéder aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud, l’identification biométrique sera requise. Le code d’accès ne sera plus suffisant si les biométries échouent.

D’autres réglages, tels que l’activation d’une clé de récupération, le changement de numéro de téléphone de confiance ou de contact, l’ajout ou la suppression de Face ID ou Touch ID, nécessiteront également une double authentification biométrique avec un délai d’une heure.

Cependant, cette protection a ses limites. Un voleur en possession de l’iPhone et de son code d’accès peut toujours déverrouiller l’appareil. Les applications non sécurisées par un mot de passe ou un code PIN supplémentaire, ainsi que les comptes réinitialisables par SMS ou e-mail, restent vulnérables. De plus, Apple Pay peut être utilisé avec un code d’accès en cas d’échec de Face ID ou Touch ID.

Comme vous l’aurez compris, la Protection contre le vol d’appareil ajoute une couche supplémentaire de sécurité en cas de vol, en limitant l’accès à certaines fonctionnalités et informations sensibles de l’iPhone, mais ne protège pas contre toutes les formes de menaces.

Quelques conseils pour booster votre sécurité

Alors, que faire de plus ? D’abord, mettez un code d’accès bien compliqué et ajoutez des codes PIN aux applis sensibles. Si jamais votre iPhone se fait la malle, foncez sur icloud.com/find pour effacer vos données à distance. Et quand Apple lancera cette nouvelle fonctionnalité, activez-la sans hésiter. C’est toujours ça de pris pour embêter les voleurs et garder vos infos en sécurité.

Pour aller plus loin

Comment sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC ? Le guide ultime !