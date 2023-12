Comprendre la nouvelle fonction anti-vol des iPhone

Apple élève la barre en matière de sécurité avec sa toute dernière fonction : la « Protection en cas de vol de l’appareil ». Cette fonction vise à dégoûter les voleurs de voler des iPhone.

Utiliser un iPhone volé, ce n’est pas facile. L’appareil est bloqué via le compte Apple, iCloud, et la fonction Localiser, ce qui rend sa réutilisation compliquée. Compliquée, mais pas impossible.

Vous l’avez peut-être vécu, mais un média a documenté cette pratique. Selon une enquête du Wall Street Journal publiée en avril 2023, il existe des astuces chez les voleurs d’iPhone : ils observent et mémorisent le code de déverrouillage des iPhone avant de les voler. Ils arrivent également à récupérer les codes après le vol, avec des campagnes de scam envoyées sur la victime.

Une fois en possession de ces codes, les voleurs peuvent non seulement détourner de l’argent, mais aussi accéder aux mots de passe des comptes, modifier les paramètres du compte iCloud de la victime et désactiver la fonction « Localiser mon iPhone », ce qui rend ainsi la revente des appareils volés possible. À ce stade, le vol est réussi.

Par contre, si le voleur n’arrive pas à obtenir ce code, l’iPhone se transforme en un objet inutilisable, bon uniquement pour ses composants internes (avec des restrictions logicielles). Sa valeur marchande en est alors considérablement réduite.

En réponse à cette enquête, Apple lance avec iOS 17.3, prévu pour 2024, la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » ou « Stolen Device Protection ». Cette fonction doit être activée manuellement dans les paramètres de verrouillage de l’iPhone, après avoir effectué la mise à jour de son iPhone. Mais, comment ça marche ?

Fonctionnement du nouveau mode anti-vol d’iPhone

Le mode anti-vol d’iPhone, appelé « Protection contre le vol d’appareil », doit être activé manuellement par l’utilisateur dans les paramètres de l’iPhone. Une fois activé, il renforce la sécurité de l’appareil en cas de vol.

Quand ce mode est activé, l’iPhone détecte si vous êtes loin de lieux familiers comme votre maison ou votre bureau. Si c’est le cas, il restreint automatiquement l’accès à certains paramètres sensibles. Cela signifie que si quelqu’un vole votre iPhone et essaie de modifier ces paramètres, il lui sera beaucoup plus difficile de le faire.

Au lieu d’avoir « seulement » à taper son code pour accéder à un iPhone, les choses seront bien compliquées. Pour modifier le mot de passe iCloud, il sera nécessaire de procéder à une reconnaissance faciale (via Face ID ou Touch ID avec l’empreinte digitale) deux fois : une première fois immédiatement, puis une seconde fois une heure plus tard. Cette procédure se déclenchera automatiquement lorsque l’utilisateur est hors de son domicile, donnant ainsi du temps à la victime pour retrouver ou verrouiller son iPhone.

L’accès au gestionnaire de mots de passe ne se fera plus via un code ; seuls Face ID ou Touch ID seront désormais autorisés pour y accéder.

Pour effectuer une réinitialisation de l’iPhone, la reconnaissance faciale devient obligatoire.

Quant à la désactivation de la fonction « Localiser mon iPhone », elle nécessitera deux vérifications par Face ID : une au moment de l’initiation de la demande et une autre une heure plus tard.

Enfin, pour enregistrer un nouveau visage dans Face ID, il sera impératif de valider deux fois avec le visage déjà enregistré.

En gros, avec ce mode anti-vol, Apple donne un sacré coup de pouce à la sécu de nos iPhone. Ce n’est pas la solution miracle, mais c’est clairement un pas dans la bonne direction pour renforcer la sécurité de nos appareils et offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Notez aussi que bien que cette fonctionnalité ajoute une couche de sécurité importante, elle n’est pas infaillible. Les applications et comptes non protégés par des mots de passe supplémentaires restent vulnérables. De même, Apple Pay peut toujours être utilisé avec le code d’accès.

Ces nouvelles mesures viennent renforcer celles existantes de la fonction Localiser mon iPhone, qui autorise le verrouillage à distance d’un iPhone en cas de vol. Lorsque cette fonctionnalité est activée, il devient impossible pour quiconque de reconfigurer un iPhone volé avec un nouveau compte. Apple exigera systématiquement les informations de connexion du compte précédent, quitte à rendre l’appareil inutilisable si ces informations ne sont pas fournies.

