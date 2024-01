Qui a dit qu’il fallait dépenser une fortune pour équiper son iPhone 15 d’accessoires ?

Acheter un iPhone, surtout lorsqu’il vient juste de sortir, c’est accepter de débourser une certaine somme. Ce que l’on a tendance à oublier, en revanche, c’est le prix des accessoires. Heureusement, il existe des constructeurs comme Baseus les affichant avec un excellent rapport qualité-prix.

Vous trouvez que débourser 35 euros pour un câble USB-C (sans chargeur), 69 euros pour une coque (fut-elle d’un joli coloris chêne vert) ou 25 euros pour une simple chiffonnette est absurde ? Vous avez raison. Les produits Apple ont beau être réputé pour leur qualité et leur niveau de finition, les tarifs proposés dans la catégorie accessoires pour smartphone du constructeur allègent trop lourdement la facture.

Il existe bien heureusement de nombreuses marques qui se sont engouffrées dans le créneau des accessoires pour iPhone, même s’il est parfois difficile de séparer le bon grain de l’ivraie lorsque l’on se trouve devant une profusion de produits en apparence similaires. C’est là qu’intervient Baseus. Fondée en 2011, cette société possède une ligne d’accessoires dédiée à l’iPhone 15 qui regorge de produits de qualité, pratiques et surtout, aux tarifs tout à fait raisonnables. Exemple avec la Power Bank MagSafe, une batterie externe pour iPhone 15 vendue 27,52 euros grâce à un coupon de 25 % sur Amazon.

Power Bank MagSafe : un choix aussi efficace qu’économique

La gamme Let’s C dispose d’une seconde batterie externe. Bâtie autour du même principe d’accroche magnétique que la batterie évoquée juste au-dessus, elle se démarque par de subtiles différences. La première, visible au premier coup d’œil, réside dans son format. Plus petite que son homologue avec à peine 15 mm d’épaisseur et un format équivalent à celui d’une carte de crédit, elle sait se faire discrète une fois accolée au dos de l’iPhone.

Autre différence : sa puissance. Avec un accumulateur de 6 000 mAh et une capacité de charge filaire de 20 W au maximum, elle propose des performances un brin plus modestes, sans pour autant avoir à rougir de ses prestations. D’après les données du constructeur, il est ainsi possible de recharger un iPhone 15 Pro à 50 % en une bonne demi-heure.

Dernier argument en faveur de cette petite batterie : son prix. Très abordable à la base avec un tarif avoisinant les 37 euros, cette batterie profite d’un coupon de réduction Amazon de 25 % qui fait descendre son prix à 27,52 euros.

Let’s C Portable Charger : une batterie externe conçue spécialement pour l’iPhone 15

Vous en avez marre de voir l’autonomie de votre iPhone 15 dégringoler en flèche dès que vous lancez la moindre vidéo ou pire, si vous décidez de jouer à votre jeu du moment ? Qu’à cela ne tienne, Baseus vous propose une batterie externe conçue pour s’accorder à la perfection avec les derniers smartphones d’Apple. Comment ? Eh bien tout simplement en misant sur les atouts de l’iPhone 15 et plus particulièrement sur la présence du MagSafe. Baseus a ainsi eu l’idée de créer une batterie compacte, compatible MagSafe, et donc capable de s’accrocher au dos de votre iPhone pour ne plus le lâcher.

Là où le constructeur a été malin, c’est que le MagSafe ne sert pas uniquement à arrimer la batterie, mais également à recharger le téléphone grâce à une charge sans fil 7,5 W. Et si la charge sans fil vous paraît un peu lente, pas de problème, cette batterie externe dispose d’un câble intégré qui lui permet, une fois branché sur le port USB-C de l’iPhone, de délivrer une charge 30 W. De quoi réduire radicalement le temps de recharge de votre smartphone. À noter que ce câble permet aussi de recharger la batterie lorsqu’il est relié à un chargeur.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour ne rien gâcher, la batterie dispose d’un port USB-C lui permettant de charger un appareil supplémentaire, et avec la fonction pass through, vous pouvez faire tout cela pendant que la batterie est branchée sur secteur. Quant à la capacité, les 10 000 mAh au compteur assurent à votre iPhone 15 de longues heures d’autonomie supplémentaire.

La batterie Let’s C Power Charger, généralement proposée dans les linéaires à 55,99 euros, est actuellement disponible à prix réduit chez Amazon. Un coupon de réduction de 25 %, à activer avant de mettre le produit dans votre panier, vous permet de l’obtenir à 41,99 euros.

Découvrir le Let’s C power Charger à 41,99 €

Let’s C Cable : le câble USB-C enroulable qui a plus d’un tour dans son sac

Que ce soit pour recharger votre téléphone ou bien transférer des fichiers depuis ce dernier vers un ordinateur, il est toujours utile de posséder un câble à portée de main. C’est avec cette idée en tête que Baseus a conçu le Let’s C Cable, un câble USB-C vers USB-C ingénieux dont la principale caractéristique réside dans le fait qu’il est capable de s’enrouler sur lui-même.

Un concept qui est loin d’être nouveau, certes, mais qui possède ici un petit twist. Il est possible d’étirer chaque extrémité de ce Let’s C Cable pour le moduler comme bon vous semble. Baseus a inclus quatre longueurs préréglées, de 34 à 100 cm. Une fois replié, ce câble qui pèse moins de 50 g pour moins de 3 cm d’épaisseur peut être glissé aisément dans une poche ou un sac sans crainte de le retrouver emmêlé dans le reste de vos affaires.

Capable de gérer la charge rapide jusqu’à 100 W et de transférer des fichiers à grande vitesse, le Let’s C Cable est un accessoire presque indispensable au quotidien. Un accessoire qui, pour ne rien gâcher, ne vous coutera presque rien. Habituellement vendu 15,99 euros, il bénéficie en ce moment d’un coupon qui fait dégringoler son prix à 9,59 euros, et ce, peu importe son coloris.