Le premier iPhone pliant d’Apple serait en fait une tablette aux allures d’iPad mini

D'après le site coréen The Elec, Apple aurait prévu d'inaugurer les écrans pliants non pas sur un iPhone, mais sur une tablette devant succéder à l'iPad mini.

Depuis plusieurs années, des rumeurs évoquent régulièrement les projets d’Apple concernant un iPhone à écran pliant. Il semble cependant que le constructeur américain compte d’abord lancer ce nouveau format d’appareil non pas sur ses iPhone, mais d’abord avec un iPad.

D’après les informations du site coréen The Elec, généralement très bien informé sur l’industrie et les chaînes de production, Apple travaillerait en effet à la conception d’un appareil pliant qui sortirait en 2026 ou 2027. Néanmoins, contrairement à ce qu’on a longtemps pu croire, il s’agirait non pas d’un iPhone, mais d’une tablette destinée à remplacer l’iPad mini de 8,3 pouces.

Il faut dire que le smartphone reprendrait un format proche de celui de la gamme Galaxy Z Fold de Samsung, Il adopterait donc un format de smartphone classique une fois replié, mais avec une taille plus grande une fois l’appareil ouvert. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5 propose ainsi un écran interne de 7,6 pouces qui l’approche quasiment d’une tablette de petit format. Ce type de format correspond à celui mis en avant par The Elec qui indique que les projets actuels d’Apple consisteraient en un appareil pliant avec un écran de « 7,5 à 8,5 pouces ».

Samsung serait en bonne voie pour travailler avec Apple

D’après les informations du site coréen, les deux principaux fournisseurs de dalles Oled au monde, Samsung Display et LG Display, seraient actuellement en discussion avec Apple afin de fournir les dalles de ce nouvel iPad pliant. Si les deux fabricants auraient déjà proposé des dalles dans le courant de l’année dernière, Samsung Display serait néanmoins mieux placé pour remporter la mise pour l’appareil en raison de ses lignes de production plus larges, de son partenariat avec Apple sur iPhone et, surtout, de son expérience dans le domaine :

Samsung Display a l’avantage d’avoir acquis de l’expérience dans la production de masse des écrans des smartphones pliants de Samsung Electronics depuis 2019 et LG Display pourrait commencer à produire l’écran pliant pour Apple un an après Samsung Display.

Reste encore à savoir quel positionnement aura ce premier appareil pliant, s’il n’aura d’iPad mini que le format ou s’il sera lancé avec iPadOS et, à l’instar des autres produits de la gamme iPad, ne permettra pas de passer des appels téléphoniques.

Il faudra encore patienter quelques années avant d’en savoir plus. Pour l’heure, Apple n’a pas confirmé travailler sur un appareil doté d’un écran pliable.