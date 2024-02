Apple MacBook Pro : pas d’Oled avant 2027… à cause des PC Windows

Pressentie depuis maintenant des années, l'installation d'écrans Oled sur les MacBook Pro serait (de nouveau) reportée à plus tard. On apprend en effet que cette transition ne se ferait pas avant 2027, le principal constructeur de dalles organiques préférant pour l'instant se concentrer sur les PC Windows.

Principal fabricant de dalles Oled, Samsung Display n’aurait aucune envie de simplifier la vie à Apple. On apprend de The Elec, que la division de Samsung chargée de la fabrication d’écrans réserverait l’essentiel de sa production de panneaux Oled 8ème génération aux constructeurs de PC portables sous Windows, comme HP, Dell ou encore Asus.

Apple, qui souhaiterait employer cette nouvelle génération de dalles Oled sur ses futurs MacBook Pro, devrait donc attendre sont tour… et se contenter dans l’entre-temps de l’actuelle technologie Mini-LED, utilisée depuis 2021. Comme l’avait déjà évoqué un analyste en fin d’année dernière, les MacBook Pro Oled(évoqués par la rumeur depuis de longs mois) ne seraient donc pas en mesure d’arriver sur le marché avant 2027. Rappelons que ces derniers avaient au départ été pressentis pour 2024, puis pour 2025, voire 2026.

Samsung préfère Windows ?

Comme le souligne AppleInsider, Samsung Display est censé ouvrir une nouvelle usine sur le second semestre 2024, voué notamment à la production d’écrans Oled. Choi Joo-sun, président de Samsung Display, a pour sa part indiqué qu’à compter de 2026, et par la suite, ce site permettra de « fabriquer 10 millions de dalles Oled par an ».

On peut penser que cette production accrue permettra de satisfaire plus facilement les clients du groupe en termes de volumes livrés… mais en attendant, Samsung semble faire le choix des PC Windows pour écouler sa production de panneaux Oled. Une décision qui pourrait être expliquée par la baisse des ventes de Mac rapportée au printemps 2023.

Quoi qu’il en soit, cette transition entre les technologies Mini-LED et Oled sur le MacBook Pro n’a, au fond, rien d’une urgence. La qualité d’image délivrée par l’écran Mini-LED actuel de l’appareil est en effet plus que satisfaisante, avec un contraste de haute volée, des couleurs fidèles et une luminance maximale impressionnante.