Le premier MacBook avec écran Oled n’arriverait pas cette année

Deux analystes renommés pensent que le premier MacBook avec un écran Oled sortira bientôt. S'ils ne sont pas d'accord sur la période exacte de sortie, ils se rejoignent sur un point : ce serait en 2024.

Même à 1500 euros, le MacBook Air M2 d’Apple n’a pas d’écran Oled, mais se contente d’une dalle LCD IPS. Quant au MacBook Pro 14 (2021), qui commence à 2249 euros, il est équipé d’un écran mini-LED. Cela pourrait bientôt être de l’histoire ancienne si l’on en croit les récentes déclarations de Ross Young, spécialiste des écrans et Ming-Chi Kuo, analyste bien informé à propos d’Apple, reprises par 9to5Mac. Toutefois, il ne faut être trop pressé.

Le premier MacBook Oled est attendu pour 2024

Les premières rumeurs d’un écran Oled dans les ordinateurs portables d’Apple remontent à 2021. À l’époque, on planchait davantage pour une commercialisation en 2025. Mais le média anglophone reprend une publication de Ross Young, qui a déclaré l’été dernier qu’il était « de plus en plus probable » qu’un MacBook avec écran Oled voit le jour en 2024.

Plus récemment, l’analyse Ming-Chi Kuo a tempéré en indiquant sur Twitter qu’un lancement l’année prochaine n’était pas encore certain. Il déclare toutefois qu’Apple « lancera également des MacBook Oled avant la fin de 2024 au plus tôt. On s’attend à ce que, sous l’impulsion d’Apple, le taux de croissance des ordinateurs portables Oled maintienne une croissance rapide au cours des prochaines années ».

Vers des MacBook avec un écran pliable

Selon lui, les ordinateurs portables équipés d’un écran Oled peuvent être plus fins et plus léger que ceux avec du mini-LED. Les options de conception sont aussi plus diverses : on arrive à plier des écrans Oled. D’ailleurs, on apprenait il y a un peu plus d’un mois qu’Apple travaillerait sur un MacBook avec un écran pliable et Oled.

On pourrait voir d’ici à quelques années de nombreux PC pliables : c’était d’ailleurs l’une des tendances du CES 2023. Pour le moment, leur commercialisation reste assez anecdotique. Mais Apple pourrait aller encore plus loin : on sait que le fabricant s’intéresse depuis des années au Micro LED. Une technologie d’affichage qui a l’avantage d’être plus économe en énergie et qui évite les brûlures d’écran. Le Micro LED pourrait arriver en premier avec la prochaine Apple Watch Ultra, avant d’être élargi aux iPhone, iPad et finalement MacBook. Apple mettrait d’ailleurs en place sa propre usine de Micro LED.

