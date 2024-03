34 entreprises s’unissent contre Apple : une lettre ouverte à la Commission européenne pour dénoncer les pratiques anticoncurrentielles

Alors qu'Apple a annoncé se conformer aux nouvelles règles du Digital Markets Act (DMA), 34 entreprises et associations, dont Spotify et Epic Games, tirent la sonnette d'alarme. Dans une lettre ouverte adressée à la Commission européenne, elles dénoncent les conditions proposées par Apple, qui ne respecteraient pas l'esprit et la lettre de la loi.

Spotify, Epic Games, Deezer, Cafeyn et l’Alliance Digitale font partie des 34 entreprises et associations qui ont décidé de s’unir pour contester les pratiques d’Apple.

Ces acteurs majeurs du numérique, issus de divers secteurs tels que l’aviation, la presse, les jeux vidéo, les radios commerciales, le streaming audio, les logiciels d’application, les communications, le marketing, le paiement, la fintech et la crypto, représentent des dizaines de milliers d’entreprises et servent des centaines de millions de clients à travers l’Europe.

Une lettre ouverte cinglante adressée à la Commission européenne

Suite à l’annonce d’Apple de se conformer aux nouvelles règles du Digital Markets Act (DMA), ces 34 entreprises ont exprimé leurs fortes inquiétudes quant au respect des exigences de la loi par Apple. Selon elles, les conditions proposées par la marque à la pomme ne correspondent ni à l’esprit ni à la lettre de la loi, ce qui empêche leur capacité à offrir rapidement les avantages du DMA aux consommateurs.

Les signataires de la lettre ouverte dénoncent les propositions d’Apple, qu’ils jugent « manifestement incompatibles » avec le DMA. Ils citent notamment des exemples de pratiques « scandaleuses », comme la nouvelle structure tarifaire visant à renforcer la domination d’Apple sur les développeurs d’applications, ou encore l’utilisation d’« écrans effrayants » destinés à induire les utilisateurs en erreur et à soulever des préoccupations infondées en matière de protection des données et de sécurité.

Les entreprises appellent la Commission européenne à prendre des mesures « rapides, opportunes et décisives » contre Apple pour garantir la crédibilité du DMA et assurer des marchés numériques compétitifs. Elles estiment que les propositions d’Apple portent atteinte aux efforts déployés par la Commission européenne et les institutions européennes pour rendre les marchés numériques plus équitables et concurrentiels.

Dès jeudi, les autorités européennes examineront de près les changements apportés par Apple pour s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences du Digital Market Act.