Apple : vous pourriez avoir beaucoup de mal à acheter le nouvel iPad Pro

Apple présentera de nouveaux iPad Pro le 7 mai prochain à l'occasion d'un évènement annoncé il y a peu, mais l'un des nouveaux modèles pourrait n'être disponible qu'au compte-goutte. La raison ? Des problèmes d'approvisionnement concernant son nouvel écran OLED.

En amont de la WWDC 2024, prévue mi-juin, Apple tiendra un évènement le 7 mai dédié tout entier à l’iPad. La firme y présentera vraisemblablement ses nouveaux iPad Pro, attendus au tournant car ils devraient constituer la première « refonte majeure depuis 2018 », expliquait il y a peu le journaliste Mark Gurman.

Ces nouvelles ardoises haut de gamme devraient en effet intégrer un tout nouveau SoC Apple M4 (une piste, étonnante de prime abord, qui gagne pourtant en crédibilité peu à peu) ; mais également embarquer pour la toute première fois un écran OLED. Cette particularité pourrait toutefois poser un problème d’approvisionnement à Apple. Et pour cause, on apprend de SamMobile que Samsung Display, qui fournira les dalles organiques de certains modèles de 11 pouces, aurait du mal à les produire en volumes suffisants.

L’iPad Pro 11 pouces pourrait être difficile à trouver

Dans le détail, Apple compterait sur deux fournisseurs pour les écrans OLED de ses nouveaux iPad Pro de 11 pouces. Ce modèle disposerait en effet de dalles fabriquées tantôt par LG Display, tantôt par Samsung Display ; tandis que l’iPad Pro de 12,9 pouces s’appuierait pour sa part uniquement sur des dalles OLED sortant des usines de LG.

D’après Ross Young, spécialiste des solutions d’affichage, et souvent bien renseigné, les volumes d’iPad Pro de 12,9 pouces expédiés vers les points de vente seraient nettement supérieurs à ceux des iPad Pro de 11 pouces. Selon l’analyste, l’explication toucherait aux problèmes techniques rencontrés par Samsung Display dans la production de dalles OLED de 11 pouces. Toujours d’après ses informations, ces soucis de production pourraient s’étirer tout au long du mois de mai, et, par conséquent, gêner l’approvisionnement au lancement. L’iPad Pro 2024 de 11 pouces pourrait donc être difficile à trouver… du moins au cours des premières semaines suivant sa sortie.

Pour contexte, de précédentes rumeurs laissent entendre que les iPad Pro 2024 tireraient parti d’une toute nouvelle technologie d’écrans OLED disposant de deux couches émissives. Ces panneaux de nouvelle génération sont censés offrir une durée de vie plus longue, une luminosité plus élevée, mais aussi limiter toujours un peu mieux les risques de « burn-in ».