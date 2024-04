Pourquoi l’Apple Pencil 3 se rapprocherait encore plus d’un vrai crayon

L'Apple Pencil 3 se dévoile un peu plus grâce à Mark Gurman. Un nouveau composant viendrait bouleverser son utilisation.

L’Apple Pencil 3 pourrait véritablement proposer une large évolution des fonctionnalités actuellement disponibles sur l’Apple Pencil 2. On parle notamment de trois niveaux de pression, mais Mark Gurman explique que ce ne serait pas la plus grande révolution de ce stylet actif.

Dans sa newsletter du 28 avril, le très souvent bien informé journaliste de Bloomberg explique que la principale nouvelle caractéristique de cette Apple Pencil 3 serait en réalité un retour haptique apporté par un vibreur.

Des vibrations différentes en fonction du stylo utilisé ?

On peut déjà imaginer quantité de situations où la vibration apporterait en confort d’utilisation. En écrivant, le vibreur pourrait déjà permettre de retranscrire le frottement d’un stylo sur le papier. Avec différents niveaux de vibration, on pourrait saisir les nuances des multiples crayons, un fluo ne rendant pas la même sensation qu’un crayon gras, par exemple.

De plus, ce retour haptique pourrait parfaitement faire sens avec la rumeur avançant l’arrivée de plusieurs mines sur l’Apple Pencil 3, des pointes à modifier en fonction de l’usage : dessin, peinture, écriture, etc.

Outre cela, le futur stylet d’Apple pourrait répondre à plusieurs gestes de pression et aussi être intégré à la fonction Localiser d’Apple.

L’Apple Pencil 3 devrait être présenté lors de la keynote surprise d’Apple. Nommée Let Loose, elle aura lieu le 7 mai à 16h. Le stylet y serait en bonne place à côté des nouveaux iPad Pro (M4 ?) et d’un iPad Air plus grand.